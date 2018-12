Deel dit artikel:













Máxima op bezoek bij bijzondere Waddinxveense 'groenteboer' Koningin Máxima bezoek groente- en fruitdistributeur Eosta in Waddinxveen | Foto: ANP

WADDINXVEEN - Koningin Máxima is dinsdag op bezoek geweest bij Eosta. Het Waddinxveense bedrijf is een importeur en distributeur van groente en fruit en is toonaangevend in duurzaamheid en innovatie. Directeur Volkert Engelsman is door dagblad Trouw zelfs uitgeroepen tot meest invloedrijke duurzame Nederlander. Al wil hij liever dat mensen hem 'groenteboer' noemen, zei hij op Radio West.

'Een klein beetje zenuwachtig' is de gelauwerde directeur wel voor het bezoek van de koningin, liet hij dinsdagochtend weten. 'Een hele grote eer', noemde hij het dan ook dat Maxima langskomt. Zo krijgt de echtgenote van de koning onder andere een 'natural banding machine' te zien. Een apparaat dat op een natuurvriendelijke manier keurmerken in een product brandt. Het bezoek van Maxima aan Eosta komt niet uit de de lucht vallen. Het bedrijf krijgt vele loftuitingen door prijzen en aanprijzingen. 'Een grote eer', noemt de directeur dat. 'Niet alleen voor mij, ook voor mijn collega's en de boeren en tuinders die bezig zijn met de verduurzaming van de landbouw.'

Huidige systeem failliet Engelsman kan worden gezien als een grondlegger daarvan. 'Het huidige economische systeem is failliet', zegt hij duidelijk. 'Biologisch produceren is niet te duur, maar de huidige productie is te goedkoop', legt hij uit. 'De kosten voor de schade aan het milieu zijn te groot en worden afgeschoven op toekomstige generaties.' 'We verliezen wereldwijd dertig voetbalvelden aan vruchtbare landbouwgrond per minuut', weet Engelsman. 'Dat is natuurlijk niet houdbaar. De grootste gezondheidskosten zijn voedselgerelateerd. Dus er is een hoop uit te leggen aan de consument en dat willen wij doen met een transparant beleid.'

Portret van de teler 'Geen duurzaamheid zonder transparantie' is dan ook een term die binnen Eosta wordt gebezigd. Engelsman legt uit hoe zijn bedrijf de transparantie toont aan de klant. 'We plakken op elk product een postzegel met het portret van de teler en een keurcode. Dan kan de consument zien waar het product vandaan komt en wat de impact is op het milieu, de gezondheid en de samenleving.'