Na problemen Zoetermeer: 'Niks wijst erop dat er ook problemen zijn bij andere parkeergarages'

ZOETERMEER - Sinds maandagavond mag niemand de parkeergarage bij winkelcentrum Rokkeveen aan de Quirinegang in Zoetermeer in. Maandag bleek dat een van de twintig dakplaten doorbuigt. Op die plaat stonden op dat moment auto's. 'Je moet altijd het zekere voor het onzekere nemen', legt burgemeester Charlie Aptroot uit.

'Er is iets gescheurd op het dak, waarop geparkeerd wordt', vertelt de burgemeester. 'Beneden, op de begane grond, kun je zien dat de betonplaat is doorgezakt. Voor de zekerheid is die daarop ontruimd. Deze dag wordt de parkeergarage verder onderzocht.'

Aptroot heeft op dit moment nog geen idee wat de problemen veroorzaakt heeft. 'Dit probleem is pas maandagavond ontdekt. Er zijn mensen van bouw- en woningtoezicht komen kijken en deze dinsdag gaat het onderzoek verder. Of het gevaarlijk is, weten we niet. Maar je moet altijd het zekere voor het onzekere nemen. Daarom mag er mag niemand in.'



Problemen bij andere garages

'We gaan bekijken of het iets incidenteels betreft bij deze specifieke parkeergarage. Maar we gaan ook onderzoeken of dit ook bij andere garages zou kunnen gebeuren. Vooralsnog wijst niks daarop, maar zekerheid staat voorop.'

Aptroot verwacht niet dat het afsluiten van de parkeergarage negatieve gevolgen heeft voor het nabijgelegen winkelcentrum Rokkeveen. 'Er is rond het winkelcentrum heel veel parkeergelegenheid, dus ik denk dat Rokkeveen prima kan functioneren. Ik hoop dat we in de loop van de dag duidelijkheid hebben wat er echt aan de hand is en er voor kunnen zorgen dat het probleem wordt opgelost.'