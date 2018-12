Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











School vrijgesproken van discriminatie na 'schoolfotorel' Maria Montessorischool (foto: Omroep West)

DEN HAAG - De Haagse Scholen, een scholenkoepel voor speciaal basisonderwijs, is dinsdagochtend in beroep vrijgesproken van discriminatie. De Maria Montessorischool werd daarvan beschuldigd naar aanleiding van het maken van een klassefoto op de dag dat het Offerfeest werd gevierd in 2015. Daardoor misten een aantal kinderen het moment met de schoolfotograaf. Volgens hun ouders hadden de kinderen daar last van op school.

De rechter veroordeelde de school eerder tot het betalen van een schadevergoeding van 500 euro. De ouders - die vonden dat er sprake was van discriminatie - hadden 5.000 euro schadevergoeding per kind geëist. Volgens de rechter had de Maria Montessorischool in de Haagse wijk Wateringse Veld 'indirect onderscheid gemaakt' door de schoolfotograaf te laten langskomen op een dag waarop komen het Offerfeest in 2015 werd gevierd.

Andere foto's De scholenkoepel betwist dat en ging daarom in beroep. De koepel legde uit dat in de planning rekening houden met de feestdagen - ook de islamitische - en dat er in dit geval sprake was van een 'misverstand'. Verder wees de school er op dat er 'diverse initiatieven zijn genomen om het zo goed mogelijk te organiseren voor de ouders die deze dag met hun kinderen het Offerfeest wilden vieren. Zo werden er andere foto's gemaakt en werden die gratis verstrekt aan de ouders.

Offerfeest dag later dan gedacht Het gerechtshof wijst er op dat de school de bedoeling had om de schoolfotograaf na het Offerfeest te laten komen, zodat er geen beletsel was voor leerlingen met een islamitische achtergrond om op de foto te gaan. Het Offerfeest bleek in 2015 alleen een dag later te zijn dan de school dacht. Dit ontdekte de school pas vlak voor het schoolfotomoment. Het bezoek van de schoolfotograaf kon op dat moment niet meer verzet worden.