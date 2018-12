Deel dit artikel:













Lekker op cursus met je kettingzaag: deze boswachters mochten vandaag los Boswachters oefenen met de kettingzaag | Foto: Mariët Overdiep / Omroep West

WASSENAAR - Geronk en omvallende bomen in het Ganzenhoekbos in Wassenaar. Boswachter Mark Kras en zijn collega's oefenden dinsdag met het omzagen van bomen. Geen zorgen over zinloze vernieling: de bomen waarop werd geoefend stonden al op de nominatie om omgezaagd te worden.

Hoe zaag je veilig een boom om? Hoe laat je een boom vallen waar je 'm hebben wil? Deze vaardigheden moeten zelfs door een boswachter geregeld aangescherpd worden. Oefenen is noodzakelijk en dinsdag was het in het Ganzenhoekbos in Wassenaar zover. Boswachter Mark Kras trok er met een aantal collega's, een docent en een kettingzaag op uit. De bomen die werden omgezaagd zouden sowieso al verwijderd worden. Eerder dit jaar waren deze gemarkeerd omdat ze moeten wijken voor vitale en nieuwe bomen. De gemerkte bomen die de training van dinsdag overleven, zullen in februari 2019 worden verwijderd.