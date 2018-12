Zestien jaar geëist tegen hoofdverdachte moord op Zoetermeerse vlogger Parsa010

ZOETERMEER - Tegen de hoofdverdachte van de moord op de Zoetermeerse vlogger Parsa Mahboud is maandag zestien jaar cel geëist. Tegen zijn medeverdachte eist de officier zes maanden vanwege wapenbezit en vernieling. Mahboud, die vlogde onder de naam Parsa010, werd op 28 mei 2017 tijdens een barbecue in de voortuin van een vriend in Rotterdam doodgeschoten.

De hoofdverdachte is de 25-jarige Dordtenaar Sidar D.. Volgens verschillende getuigen handelde hij samen met een ander in drugs. Mahboud inde voor hen geld bij personen die nog niet hadden betaald. Uiteindelijk zou er een conflict ontstaan zijn over de beloning die Mahboud voor zijn diensten kreeg. Dit zou ertoe geleid hebben dat Mahboud, vermoedelijk in september 2016, de verdachte beroofde van 25.000 euro. Die wilde op zijn beurt wraak nemen voor deze overval met de fatale schietpartij tot gevolg.

Uit getuigenverklaringen blijkt dat de verdachte met zijn gezicht bedekt had en handschoenen droeg toen hij richting de woning aan de Paardebloem liep. Vervolgens zou hij de naam van het slachtoffer geroepen hebben, zijn wapen gericht hebben en geschoten hebben. Mahboud overleed ter plekke. Vervolgens rende de verdachte terug naar de auto waar de medeverdachte nog in zat om er in volle vaart vandoor te gaan. Toen de mannen enkele meters verder tegen een schuur reden, lieten ze de auto achter en gingen ze er te voet vandoor. Na een lange zoektocht werden de verdachten uiteindelijk in het buitenland aangehouden.

Voorbedachte rade





Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit de manier waarop Mahboud om het leven is gebracht dat de verdachte dit kalm en met voorbedachte rade deed. Daarom is volgens de officier van justitie een lange gevangenisstraf op zijn plaats.

Het wordt de verdachte zwaar aangerekend dat de moord plaatsvond in een woonwijk waardoor 'de bewoners op brute en verschrikkelijke wijze zijn geconfronteerd met een wereld die ver van hen af staat'. De medeverdachte zou volgens de officier moeten worden vrijgesproken van moord of doodslag omdat die niet wist dat de verdachte de intentie had om Mahboud dood te schieten.

LEES OOK: