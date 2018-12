Deel dit artikel:













Roest en Nuis schaatsen niet bij wereldbekerwedstrijd komend weekend Patrick Roest | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Patrick Roest uit Lekkerkerk en Kjeld Nuis uit Zoeterwoude reizen komend weekend niet af naar de derde wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De atleten gaan met Team Jumbo op trainingskamp in het Italiaanse Collalbo. Bij de vierde wereldbekerwedstrijd in Heerenveen (14 tot en met 16 december) binden de rijders van de Haagse coach Jac Orie de ijzers weer onder.

Tijdens de eerste twee wereldbekerwedstrijden in november lieten Nuis en Roest een goede indruk achter. Zo veroverde Nuis in het Japanse Tomakomai goud op de 1000 en 1500 meter. Roest stond in het Japanse Obihiro op de hoogste trede van het podium. Hij won daar de 5000 meter. Verder waren Roest en Nuis goed voor meerdere keren zilver en brons in het land van de rijzende zon. In de wereldbekerklassementen voor de 1000 en 1500 meter staat Nuis eerste. Roest is lijstaanvoerder op de gecombineerde ranglijst van de 5000 en 10.000 meter.

Regiogenoten die in Polen in actie komen Omdat nnast Roest en Nuis ook andere topschaatsers met Team Jumbo op trainingskamp gaan, is er ruimte voor andere schaatsers om zich aan het publiek te tonen. Zo schaats Kai Verbij uit Hoogmade komend weekend in Polen de 500 meter, de 1000 meter en de teamsprint. Jos de Vos uit Boskoop zal rijden op de 1500 meter en hij komt uit op het onderdeel ploegenachtervolging. Bij de vrouwen wordt onze regio vertegenwoordigd door Jutta Leerdam uit ’s-Gravenzande. Zij komt op de Poolse ijsbaan uit op de 500, 1000 en 1500 meter. Melissa Wijfje uit Ter Aar rijdt de 1500 en 5000 meter en zij komt uit op het onderdeel ploegenachtervolging. De Leidse Esmee Visser zal acte de présence geven op de 5000 meter.

Sportman van het Jaar Zondag werd bekend dat Nuis is genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar. Hij won tijdens de Winterspelen van Pyeongchang de 1000 en 1500 meter. Er was vanuit sportminnend Nederland kritiek op de opzet van de verkiezing. Onder meer vanwege het ontbreken van Kiki Bertens bij de Sportvrouw van het Jaar-verkiezing.