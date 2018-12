Ophef in Kijkduin om 'bizar plan' met bekende vuurtoren

DEN HAAG - Het is geen 1 aprilgrap, bezweert projectontwikkelaar FRED Development. De vuurtoren op Kijkduin wordt, als het aan de projectontwikkelaar ligt, binnenkort veranderd in een koffiepot. Met op de begane grond een frietzaak, zo blijkt uit het ontwerp. De VVD in de Haagse gemeenteraad is mordicus tegen en ook de wijkvereniging zit hier niet op te wachten. Terwijl de projectontwikkelaar het alleen maar goed lijkt te bedoelen.

'We hebben een wereldberoemde kunstenaar van Studio Job gevraagd om met de toren aan de slag te gaan. Hij maakt van bestaande objecten kunst', zegt Ad Roos van FRED Development. Hij bevestigt dat de markante toren eigendom is van zijn bedrijf, maar wil er verder niks over zeggen. 'Nu even niet', aldus Roos tegen Omroep West.

Ook Mike de Kuiper, van de winkeliersvereniging, wil momenteel zijn vingers niet branden aan dit onderwerp. 'Ik heb wat tekeningen gezien, ja', zegt hij. 'Maar ik wil niet reageren. Ik praat alleen over lopende zaken, niet over de toekomst.'



VVD: 'Wijkbewoners schrokken zich rot'

Raadslid Chris van der Helm van de VVD is een stuk spraakzamer. 'Dit idee kwam ineens langs tijdens een bewonersavond. Een man of tachtig die in de zaal zaten, schrokken zich rot. Ik wil van het college weten hoe dit zit', benadrukt de VVD'er. Hij vindt het een bizar plan. 'Er een gekke theepot van maken? Zo werkt het niet wat mij betreft', klinkt het strijdbaar.

Dat lijkt vrij conservatief voor een VVD'er. Is hij tegen verandering? 'Zeker niet, maar je moet zuinig zijn op de markante plekken van Den Haag. Dit is echt een symbool van de stad, zo zien de bewoners dat. De vuurtoren hoort bij de badplaats en de boulevard van Kijkduin, dat moet je ook zo laten.'



Géén friettent

Ook over de komst van een friettent in de tot koffiepot gepimpte vuurtoren is de liberaal niet te spreken. 'Dan wordt het echt een kermisding. Kijk, Scheveningen is echt een grote badplaats maar Kijkduin moet een familiebadplaats blijven.' Volgens hem wordt Kijkduin al hoger, drukker en groter dan eerst. 'Laten we dan in elk geval de vuurtoren behouden.' Hij erkent wel dat de vuurtoren er de laatste jaren een beetje troosteloos bij stond.

'Nou ja, als ze toch bezig zijn kunnen ze er meteen een nieuw likje verf op doen. Dat kunnen ze dan meteen mooi even meepakken, als ze hem weer in originele staat terugzetten.' Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De toren is immers in het bezit van projectontwikkelaar FRED, dus in feite mogen ze ermee doen wat ze willen.



'Een vuurtoren hoort een vuurtoren te zijn'

Wat wijkvereniging WALBODUIN betreft wordt er ook niks aan de toren veranderd. 'Tja, het verhaal is mij bekend', zegt voorzitter Hank Hoogwout tegen Omroep West. 'De nieuwe toren wordt geschonken door de projectontwikkelaar. Er zijn allerlei besprekingen over, maar ik heb eigenlijk het idee dat niemand hierop zit te wachten.'

Hoogwout is helder: 'Een vuurtoren hoort een vuurtoren te zijn, geen koffiepot. Er een vreemd bouwsel van maken, vinden wij geen geschikt idee.' Toch gaat de wijkvereniging er niet specifiek iets tegen ondernemen. 'We zijn met FRED over van alles en nog wat in gesprek, dit nemen we daarin mee.'



Verrassing

Het plan om de vuurtoren om te bouwen tot 'kunstzinnige koffiepot' is waarschijnlijk voor veel mensen een verrassing. Op de ontwerpschetsen die de projectonwikkelaar tot nu toe naar buiten bracht, kwam de vuurtoren 'gewoon' weer terug. In precies dezelfde vorm als voorheen: met een rood dak, zonder koffiepot of friettent.

Raadslid Chris van der Helm heeft dus vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over deze zaak. Wanneer die beantwoord worden, is niet bekend. Meestal gebeurt dat binnen een maand.

LEES OOK: 'Skyline van Kijkduin gaat veranderen, maar het wordt geen tweede Scheveningen'

LEES OOK: Restaurant Kijkduin wil schadevergoeding vanwege bouwput