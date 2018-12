'Ons leven ligt in puin': Crowdfundingactie voor mishandelde agent

LEIDEN - 'Ik lig voor de ogen van mijn kinderen op de grond te huilen van de pijn, hij niet'. Agent Damien schetst vorige week in de rechtbank hoe zijn leven volledig werd geruïneerd toen hij tijdens oud en nieuw een keiharde trap kreeg in Leiden. Hij raakte zwaargewond en kan zijn werk niet meer goed doen. Op internet is een crowdfundactie opgezet om de mishandelde agent te helpen. In een dag tijd is al meer dan vijfduizend euro opgehaald. Ook diverse collega's hebben al gedoneerd, zo is te lezen op de website van de actie.

'We hebben ons huis moeten verkopen omdat het inkomen van mijn vrouw is weggevallen. En doordat ik nu minder salaris heb, hebben we helemaal niets meer over. Mijn zoontje van zes loopt bij een psycholoog', zegt Damien zwaar geëmotioneerd in de rechtbank.

Bekijk de slachtofferverklaring van Damien in bijgevoegde video

De crowdfundactie is opgezet door een collega die graag iets voor de mishandelde agent wil betekenen. 'Omdat heel politie Nederland een familie is, en we in deze onzekere tijden vooral elkaar moeten helpen heb ik dit opgestart', is te lezen op de website van de crowdfunding. 'We zijn allemaal gepakt door het verhaal van Damien. Nu kunnen we iets voor hem betekenen.'



Gecompliceerde beenbreuk

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werd Damien zwaar mishandeld in de buurt van een shishalounge in Leiden. Verdachte Ali H. zou hem die nacht een gecompliceerde beenbreuk hebben geschopt. De jongen schopt zo hard dat het been van Damien in een hoek van negentig graden staat.

Tegen de verdachte is anderhalf jaar cel geëist. Maar de man ontkent nog altijd iets met de mishandeling te maken te hebben. 'Ik weet dat ik het niet gedaan heb', zei H. eerder. 'Ik ben slachtoffer, maar het is ook heel erg voor de agent die geschopt is. Maar niet door mij.'

