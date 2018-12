'Tegenbegroting PvdA zou Den Haag aan rand afgrond brengen'

DEN HAAG - Als de financiële plannen van de PvdA in de Haagse gemeenteraad worden doorgevoerd, zou de stad aan de rand van de afgrond belanden. ‘De door de PvdA gemaakte keuzes zullen door de provinciale toezichthouder niet worden geaccepteerd,’ aldus de Haagse wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, financiën). Met als gevolg dat de gemeente daardoor onder toezicht van de provincie zou worden geplaatst, als de voorstellen worden uitgevoerd. De PvdA is bepaald niet te spreken over de reactie van Guernaoui en zegt dat hij 'een Trumpje' doet.

PvdA-fractieleider Martijn Balster diende tijdens de begrotingsbehandeling door de gemeenteraad, begin november, een zogenaamde tegenbegroting in met als titel ‘Niet ik, maar wij!’.`

De partij maakte daarin andere financiële keuzes dan het stadsbestuur van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Want volgens de sociaaldemocraten kiezen die partijen vooral voor ‘ik’. Het plan van de PvdA ziet er heel anders uit: ‘Als het met mij beter gaat, dan met de rest vanzelf ook’, is de redenering. Maar zo werkt het helaas niet.’ (…) ‘Te weinig mensen profiteren van de economische groei van de stad, terwijl een kleine groep meest vermogende Hagenaars steeds opnieuw op lage belastingen wordt getrakteerd.’



Nep-geld

De PvdA stelde daarom een reeks maatregelen voor. Tijdens de begrotingsbehandeling was er al kritiek op die plannen. ‘Tachtig procent ervan is gebaseerd op nep-geld,’ verklaarde wethouder Guernaoui toen. Uit een uitgebreide analyse die nu naar de gemeenteraad is gezonden, staat: ‘In werkelijkheid is 85 procent van de tegenbegroting onjuist.’

De wethouder heeft zijn financiële mensen alle voorstellen van de PvdA laten doorrekenen. De sociaaldemocraten keken bijvoorbeeld grondig naar de reserves van de gemeente en kwamen tot de conclusie dat er teveel geld wordt opgepot. Volgens het stadsbestuur is dat echter niet het geval. Bij het aantreden, ging de nieuwe coalitie al met een stofkam door deze post, zeggen ze.



Verkoop

Nu is er geen sprake meer van dat geld op de plank blijft liggen, stelt de wethouder. ‘De PvdA raamt in de tegenbegroting hier bovenop nog eens in totaal 181,4 miljoen euro als gevolg van doorlichting reserves en onderuitputting. Het college ziet geen enkele aanwijzing dat dit geld in de begroting op deze wijze kan worden vrijgemaakt.’

Een andere grote post waar de PvdA dacht geld te halen, blijkt helemaal niet te bestaan. De partij zag veel inkomsten door een verkoop van een ‘Fonds Woningbouw’. Volgens het stadsbestuur bestaat dat niet en bezit de gemeente ook geen woningen.



'Opbrengsten te hoog ingeschat'

Guernaoui: ‘Ook heeft de gemeente geen ander vastgoed in bezit dat 130 miljoen kan opbrengen zonder fundamentele aantasting van de dienstverlening. Omdat in de tegenbegroting geen toelichting wordt gegeven op dit fonds, inhoudelijk noch financieel, kan de conclusie niet anders zijn dan dat de hier gepresenteerde middelen uit de bestaande begroting moeten komen en dat is, gezien het bovenstaande, onjuist.’

Zo staat er nog veel meer posten in die niet kloppen of waarvan de opbrengsten veel te hoog worden geschat, zegt het stadsbestuur. De wethouder: ‘De tegenbegroting van de PvdA bevat, naast een aantal politieke keuzes waardoor de woonlasten stijgen, helaas een fors aantal onjuistheden zodat deze niet als financieel degelijk is aan te merken.’

Balster: 'Wethouder gooit zaken op één hoop'





'Wij hebben een tegenbegroting gemaakt met verschillende suggesties hoe je ander beleid kunt voeren. Dit college maakt andere keuzes dan wij zouden doen, dat respecteer ik, maar keuzes maken is iets anders dan of iets deugdelijk is of niet', zegt Balster. 'De wethouder gooit die twee dingen op één hoop.'

Balster komt met een aantal voorbeelden. 'Wij verhogen in onze tegenbegroting de toeristenbelasting. We maken er een percentage van zodat je bij hotelkamers met hoge prijzen meer betaalt dan bij kleine. Dat is een politieke keuze, maar financieel klopt het wel.' Over het fonds woningbouw, waarvan wethouder Guernaoui zegt dat het 'niet bestaat', is de PvdA-voorman ook helder.



'Guernaoui doet een Trumpje'

'Het klopt, maar we willen de OZB verhogen en daarmee een fonds vullen. Als we dat doen, klopt de berekening wel. Het is een politieke keuze.' Volgens Balster gaat de wethouder met zijn reactie de discussie uit de weg. 'Gernaoui heeft mij ook niet uitgenodigd om erover te komen praten. Wij hebben wel degelijk een begroting die klopt en dat wil ik hem graag toelichten.'

De reactie van de Haagse wethouder van Financiën is de PvdA in het verkeerde keelgat geschoten. Aan de andere kant: de PvdA is inmiddels van een collegepartij veranderd in een 'splinterpartijtje', dus waarom zou het college rekening met hun standpunten houden? Balster: 'Dat is denk ik ook wat hier aan de hand is. Ik noem het een Trumpje: hij speelt hier Trump en probeert met groot machtsvertoon de tegenbegroting weg te zetten. Het zou hem sieren hier op een normale manier op te reageren.'



Uitgestoken hand

Is het niet zaak dat de partij van Balster bij de volgende verkiezingen meer stemmen trekt, als hij zo graag invloed wil? 'Dat is natuurlijk zo. Maar een constructieve oppositiepartij komt met een tegenbegroting. Dat hebben we gedaan. Het college heeft ook gezegd: wij steken onze hand uit voor constructieve samenwerking. Nou, dat willen we. maar dan moet de wethouder waar wel serieus op ingaan.'

