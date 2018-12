Deel dit artikel:













Dieven roven kluis uit hotel in Delft, drietal aangehouden De politie was snel aanwezig bij Casa Julia. (Foto: Regio15)

DELFT - Uit hotel Casa Julia aan de Maerten Trompstraat in Delft is in de nacht van zondag op maandag een kluis gestolen. Een beveiliger zag de dieven bezig via camerabeelden en waarschuwde de politie.

Op basis van het doorgegeven signalement konden gewaarschuwde agenten korte tijd later een 21-jarige en 22-jarige man uit Den Haag aanhouden. Bij een van hen vond de politie een autosleutel die bleek te passen op een auto die geparkeerd was in de Julianalaan. In die auto werd de kluis gevonden en lagen ook inbrekersspullen. Ook die zijn in beslag genomen.

Vast Maandagavond werd nog een 23-jarige Hagenaar gearresteerd. Hij meldde zichzelf bij de politie. De drie zitten vast en worden gehoord.