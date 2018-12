Boodschappendieven lopen met volle kar naar buiten

KATWIJK - Bij supermarkt Dirk van den Broek aan de Visserijkade in Katwijk zijn vier dieven actief geweest. De mannen hebben in de winkel een kar helemaal gevuld met boodschappen en zijn daarna via de ingangspoortjes naar buiten gelopen zonder te betalen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 december. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstal vindt plaats op zaterdagmiddag 22 september. Op de camerabeelden is de werkwijze van de mannen goed te zien. Ze komen binnen met een lege kar, die ze in de winkel vullen met spullen. Even later staan twee van hen buiten de poortjes en twee staan met de volle kar nog in de winkel. Ze wachten hun kans af, maar omdat het nogal druk is, duurt dat best een tijdje.

Dan loopt één van de mannen voor het hekje langs, zodat die open gaat. Op dat moment loopt de man met de boodschappenkar resoluut naar buiten en de vier verdwijnen. De politie hoopt dat iemand de vier herkent, of dat iemand heeft gezien waar ze na de diefstal heen zijn gegaan.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem