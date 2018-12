Lissenaar betrapt drie inbrekers in huis: 'Ik was ijskoud'

LISSE - Een 75-jarige man uit Lisse heeft drie inbrekers betrapt in zijn huis aan de Westerdreef. Ondanks dat hij werd bedreigd, bleef de man rustig. Dat zorgde ervoor dat de inbrekers vertrokken. 'Toen het gebeurde was ik er eigenlijk ijskoud onder. Maar later ga je nadenken: als dit, als dat…'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 december. Meer zaken zijn hier vinden.

De man komt op vrijdag 23 november om 19.20 uur thuis. Hij gaat nietsvermoedend naar binnen en hoort al snel gestommel op de eerste verdieping. Op de trap komt hij de drie inbrekers tegen. 'Eén had een grote schroevendraaier in zijn hand en daar bedreigde hij me mee. Hij vroeg: 'waar is het geld?' Maar ik zeg: 'Ik heb geen geld. Doe niet zo gek.' Toen heb ik ze de voordeur uitgelaten', zegt het slachtoffer.

De inbrekers rennen weg door het steegje langs de huizen, dat uitkomt bij supermarkt Dirk van den Broek. Op hun vlucht zijn ze gefilmd door een bewakingscamera. Ze lijken alle drie nog vrij jong. Eén van de mannen draagt een blauwe jas met een capuchon met bontkraag. De tweede heeft zwart haar, dat in een lok over zijn voorhoofd hing. De derde verdachte is het minst goed in beeld.



Geen buit

De mannen zijn via de schuifpui binnen gekomen en hebben het huis doorzocht, maar zijn zonder buit vertrokken. 'Alles stond open. Het was één grote rotzooi', zegt de bewoner. 'Maar de belangrijke dingen hebben ze niet kunnen vinden. Ik ben geschrokken en ga me nog beter beveiligen. Meer kun je niet doen. Ik hoop dat ze gepakt worden.'



Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem