BMW gestolen bij woninginbraak in Den Haag, verdachten duidelijk in beeld

DEN HAAG - Twee verdachten van een woninginbraak aan de Lau Mazirellaan in Den Haag zijn duidelijk in beeld gebracht door bewakingscamera's. Ze stelen de BMW van de bewoner. Zijn dochter ontdekt de inbraak en is erg geschrokken: 'Ons veiligheidsgevoel is weg. Het is je huis, waar je altijd veilig hoort te zijn. Dat is er nu niet meer.'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 december. Meer zaken zijn hier vinden.

De bewoners van het huis zijn op zondag 21 oktober op vakantie. Hun 20-jarige dochter heeft 's nachts ergens anders geslapen en komt in de loop van de dag thuis. Ze merkt meteen dat er iets mis is: 'Als je binnen komt, heb je meteen kijk op onze garage. Het eerste wat opviel was leegte. Mijn vaders auto was weg. Op dat moment wist ik even niet meer wat ik moest doen. Ik was alleen, ik wist het niet meer.'

Het blijkt dat de inbrekers via de balkondeur binnen zijn gekomen. Naast de auto zijn er meer spullen weg. Het hele huis is doorzocht en overhoop gehaald en onder andere een laptop en sieraden zijn gestolen.



'Papa, je auto is weg'

De vrouw belt haar ouders, die op dat moment op vakantie zijn. 'Mijn vader vroeg of het goed ging. Ik zei: 'Nee papa, het gaat niet goed. Je auto is weg.' Hij brak helemaal. Hij werkt heel hard voor zijn auto, het is zijn trots. En iemand pakt het zo van je af. Dat heeft mij en mijn vader heel erg geraakt', zegt de vrouw.

'Ik vind het ook eng dat iemand in mijn kamer heeft gestaan. Als ik ga slapen zie ik steeds een man staan. Dat is heel angstaanjagend.'



Duidelijke beelden

Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen de BMW 420i meenemen. Ze doen dat om 11.15 uur, vier uur na de inbraak in het huis. Om 7.15 uur is al geprobeerd om de auto te stelen. Dat lukte toen niet, omdat het hek van de parkeergarage niet open ging.

De verdachten zijn duidelijk in beeld en de politie hoopt dat iemand ze herkent. Daarnaast is de BMW nog altijd weg. Wie weet waar de auto nu staat of wie er in rijdt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.



Herkent u de verdachten?

