Politie Alphen aan het baggeren vanwege moord op Zeeuwse ondernemer De politie aan het baggeren in een sloot aan de Ondernemingsweg | Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Rechercheurs zijn in verband met de moord op een 54-jarige man uit het Zeeuwse Dreischor aan het baggeren in de sloot achter DBF communicatie aan de Ondernemingsweg in Alphen aan de Rijn. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 58-jarige inwoner van Alphen aan de Rijn van moord dan wel doodslag.

'Wij zijn op zoek naar spullen die verband houden met de dood van de 54-jarige man uit Dreischor', is het enige dat de politie kwijt wil over het forensisch onderzoek. De Zeeuw werd afgelopen 3 augustus dood aangetroffen in een bedrijfspand aan de Ondernemingsweg. De vermoorde man was samen met de verdachte eigenaar van DBF communicatie. De verdachte werd op 25 september aangehouden en zit nog steeds vast. LEES OOK: Politie doet buurtonderzoek in Alphen na vondst vermoorde man