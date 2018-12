Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tweede Delftse satelliet gelanceerd Foto: Twitter (@HiberGlobal)

DELFT - Voor de tweede keer in een week is een satelliet uit Delft naar de ruimte gebracht. In de nacht van maandag op dinsdag kwam de HiberTwo aan op zijn nieuwe werkplek, 585 kilometer boven de aarde. Een uur later stuurde hij een levensteken naar onze planeet.

De sonde was gelanceerd vanaf de Amerikaanse luchtmachtbasis Vandenberg in Californië. De HiberTwo zat met meer dan zestig andere satellieten in een raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Die bracht de sondes tegelijk in een baan om de aarde. De HiberTwo is gemaakt door het bedrijf Hiber uit Delft. Afgelopen donderdag werd de HiberOne van hetzelfde bedrijf gelanceerd. Hiber wil komende zomer weer twee satellieten naar de ruimte laten brengen. Eind 2019 volgen misschien zestien satellieten tegelijk.

Kernafval De Hiber-satellieten moeten onder meer vaten met kernafval in de gaten houden. Op die vaten zitten sensoren, die constant signalen naar de sonde sturen. Zo is het mogelijk om 60.000 vaten nucleair afval tegelijk te monitoren. Een andere klant van Hiber gebruikt de satellieten om elektriciteitspalen in Californië in de gaten te houden. 'Na bosbranden willen ze weten welke elektriciteitspalen het nog doen. Nu rijden auto's rond om bij elke paal te kijken hoe het ermee gaat. Straks kan dat met één blik op een scherm'', aldus tech-ondernemer Laurens Groenendijk, oprichter van Hiber. De satellieten kijken ook naar het weer op de Zuidpool, de bodemkwaliteit in Tanzania, naar zeecontainers, treinwagons en boeien.