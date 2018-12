Eén miljoen om blauwalg in Delfse Hout tegen te gaan

DELFT - Bijna één miljoen euro. Zoveel wordt er uitgegeven om de blauwalg in de Delftse Hout te bestrijden. Het hoogheemraadschap Delfland hoopt dat de nieuwe maatregelen wel gaan werken, want er is al veel geprobeerd.

Ieder jaar rond juni verandert de Delftse Hout in een soort smurrie van blauwalg. Blauwalg is een bacterie die vooral in de zomer in open water de kop opsteekt. Erin zwemmen kan gezondheidsklachten veroorzaken. Een bubbelscherm, waterstofperoxide en zelfs bomen kappen zodat er minder bladeren in de plas vallen: de gemeente Delft en het hoogheemraadschap trekken al meer dan tien jaar van alles uit de kast, maar nog zonder resultaat. Maar opgegeven wordt er niet.

'We gaan natuurvriendelijke oevers aanleggen in plaats van de steile randen die het meer nu kent. Hierdoor hopen we op meer verschillende soorten planten die het blauwalg zouden kunnen tegengaan', zegt Ronald Bakkum, ecoloog van het hoogheemraadschap Delfland. Daarnaast wordt er midden in de plas een soort eiland gecreëerd waar ook weer planten aan kunnen leven die het water kunnen zuiveren. Ook doodlopende stukken water worden met elkaar verbonden zodat er lichte stroming kan ontstaan.



Zomer, maar zwemmen ho maar

De eigenaar van de naastgelegen camping is blij dat er nog altijd wordt gezocht naar een oplossing. 'Ik heb ze al zoveel dingen zien proberen. Ik zit hier al 28 jaar, ik hoop dat het nu wel eens gaat lukken', vertelt eigenaar van vakantiepark Delftse Hout Pim Meijkamp. 'Want zomers, precies wanneer de camping vol zit met gasten, is er een zwemverbod door de blauwalg.'

De werkzaamheden aan de plas beginnen volgende week. Of het zinvol is, zal niet meteen duidelijk zijn. Het hoogheemraadschap verwacht op z'n vroegst pas in 2020 verbetering.