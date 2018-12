Celstraf voor stelende ex-butler Huis ter Duin

NOORDWIJK - De rechtbank in Den Haag heeft een 44-jarige ex-medewerker van hotel Huis ter Duin uit Noordwijk veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden waarvan 12 voorwaardelijk voor het stelen van diamanten. De man werkte er als assistent van de directrice en had toegang tot de kluis van het gerenommeerde hotel.

De ex-medewerker heeft toegegeven dat hij sieraden van de directrice en een echtpaar uit de kluis haalde en ze naar een juwelier in België bracht. Daar liet hij de diamanten in de sieraden vervangen door nepdiamanten, zogenaamde zirkonia’s. De sieraden bracht hij terug naar Huis ter Duin, maar zonder de kostbare diamanten.

Hij ontkende dat hij ook sieraden van een bejaarde dame had verkocht zonder haar toestemming. Door de dochter van de inmiddels overleden vrouw was aangifte gedaan tegen de voormalige medewerker van Huis ter Duin. Het Openbaar Ministerie vond de diefstal van deze sieraden bewezen, maar de rechtbank spreekt hem van deze beschuldiging vrij.



Straf lager dan eis van officier van justitie

De celstraf van 24 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, waartoe de rechtbank de verdachte veroordeelt, is daarom ook lager dan de strafeis van de officier van justitie. Die vorderde twee weken geleden, tijdens de strafzitting, dat de verdachte een celstraf zou krijgen van 30 maanden waarvan 12 voorwaardelijk.

De ex-medewerker van Huis ter Duin fungeerde in het hotel als een soort butler. Hij liep in maart 2016 tegen de lamp toen een vriend van hem ontvreemde diamanten uit de kluis van Huis ter Duin te koop aanbood bij een juwelier in Amsterdam. Die juwelier had in de gaten dat de zaak niet klopte en sloeg alarm.



Exclusieve levensstijl

De ex-medewerker van Huis ter Duin vertelde tijdens de strafzitting twee weken geleden dat hij was gekomen tot de diamantenroof doordat hij geld nodig had om er een exclusieve levensstijl op na te houden. Hij wilde de bekende en rijke gasten in Huis ter Duin kunnen nadoen.

