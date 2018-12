Bollenstreek Omroep en Omroep West gaan meer samenwerken

DEN HAAG - Omroep West en de Bollenstreek Omroep (BO) gaan intensiever samenwerken. Dat hebben de lokale en de regionale omroep dinsdag bekrachtigd. Zo delen de twee omroepen voortaan verslaggevers en zijn die herkenbaar dankzij een gezamenlijke auto die veelvuldig in de Bollenstreek te zien zal zijn.

De regionale en de lokale omroep werken al sinds oktober intensief samen. Meerdere dagen per week werken verslaggevers van Omroep West op de redactie van de BO. 'De journalistiek in Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom krijgt hiermee een impuls', zegt waarnemend hoofdredacteur van Omroep West Henk Ruijl.

De samenwerking is onderdeel van RNN, dat staat voor Regionaal Nieuws Netwerk. Hiermee wil Omroep West lokale omroepen in het noorden van Zuid-Holland ondersteunen. RNN organiseert meerdere keren per jaar workshops waar medewerkers van lokale omroepen training krijgen in monteren, filmen en radiomaken.



Ook samenwerking met andere omroepen

Omroep West werkt ook intensief samen met de lokale omroepen in het Westland (WOS), de Leidse regio (Unity.nu) en Alphen aan den Rijn (Studio Alphen). Het gaat niet alleen om trainingen van het 'grote' Omroep West aan de kleine lokale omroepen. Henk Ruijl: 'wij profiteren als regionale omroep ook van de kennis en het netwerk van de lokale omroepen. Daarmee komen we letterlijk dichterbij de inwoners van onze regio'.

Hoofdredacteur Ard Zandbergen van de BO is blij dat 'zijn' samenwerking met Omroep West nu goed draait. 'Wij kunnen nu ook meer in video aandacht besteden aan het nieuws in de Bollenstreek. Wij zijn grotendeels een vrijwilligersorganisatie en kunnen slechts incidenteel tv maken. Met de kennis en mankracht van Omroep West maken we nu meer online video en tv. We merken dat ons publiek dat enorm waardeert.'