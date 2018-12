Slechte voorraad bij AH door slordig scannende randstedelingen

DEN HAAG - Randstedelingen die bij Albert Heijn hun boodschappen zelf scannen lijken 'slordig'. Ten opzichte van klanten die hetzelfde doen in de noordelijke provincies gaat er hier veel meer fout. Gevolg: de voorraad van de grootgrutter dreigt een chaos te worden. Dat meldt Distrifood, een vakblad voor de supermarktsector. Albert Heijn wil er tegenover Omroep West verder niks over zeggen.

Distrifood heeft de hand weten te leggen op een interne memo van de grootgrutter. Daarin staat dat het voorraadverschil dit jaar hoger is uitgevallen dan was gebudgetteerd. In normaal Nederlands: volgens de computer is er veel meer of juist veel minder van een bepaald product in de schappen dan er daadwerkelijk ligt. In de Randstad zou het verschil in voorraad dit jaar uitkomen op 0,99 procent, terwijl het in Groningen, Friesland en Drenthe 0,64 procent zou zijn.

Betekent het dat klanten in de Randstad meer stelen dan noorderlingen? Of maken ze gewoon meer foutjes bij het scannen? Een woordvoerder van Albert Heijn wil er maar weinig over kwijt.



Voorraad in de war

'Meestal gaat het goed met zelfscannen', zegt een niet al te mededeelzame woordvoerder van Albert Heijn. 'Soms is er een misverstand bij een klant. Dan worden producten bijvoorbeeld niet gescand, of maar één smaak of soort in plaats van allemaal.' Als je bijvoorbeeld aardbeienjam, frambozenjam en bosvruchtenjam van één merk koopt en alleen de aardbeienjam drie keer scant in plaats van alle drie de potjes los, dan raakt de voorraad in de war.'

'Daarom controleren we ook. Hoe vaak er iets gestolen wordt? Over dat soort bedrijfsgegevens doen we eigenlijk nooit uitspraken', aldus de zegsman. Hij wil wel kwijt dat klanten over het algmeen positief zijn over het zelfscannen van hun boodschappen. 'Afrekenen gaat sneller, mensen voelen zich serieus genomen en sommige klanten hebben zelfs meer lol in het boodschappen doen.'



Niet minder cassières

De supermarktketen is van plan op nog meer plekken zelfscan uit te rollen. Zo kun je bij AH To Go Winkels tegenwoordig bij het schap een prijskaartje aantikken en daarmee een broodje of een drankje meteen afrekenen.

De oprukkende zelfscanmogelijkheden gaan niet ten koste van de werkgelegenheid, bezweert de woordvoerder. 'Nee hoor, het kan wel zijn dat het werk verschuift naar de winkelvloer. Cassières kunnen daar klanten helpen, of vakken vullen.'