Man uit Bodegraven aangehouden voor illegale handel in geneesmiddelen

BODEGRAVEN - Een man uit Bodegraven is dinsdag door een opsporingsteam van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Landelijke Eenheid van de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van illegale handel in geneesmiddelen. Dat meldt de IGJ.

De inspectie heeft duizenden flesjes met groeihormonen, andere geneesmiddelen en 57.000 dollar in bitcoins in beslag genomen. Daarbij is er beslag gelegd op cash geld en bankrekeningen. De verdachte heeft geen vergunning voor het handelen in geneesmiddelen en ook werden er geneesmiddelen gevonden waar in Nederland niet in gehandeld mag worden.

De douane onderschepte dit voorjaar meerdere postpakketten met geneesmiddelen en meldde dit aan de inspectie. De ontvanger had geen vergunning voor het handelen in deze middelen en vanwege de grote hoeveelheden startte de inspectie een strafrechtelijk onderzoek. Dit gebeurde onder leiding van het Funtioneel Parket van het Openbaar Ministerie, een afdeling die zich bezighoudt met complexe fraude. Ook de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst was bij het onderzoek betrokken.

