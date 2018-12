Haagse woningen steeds vaker opgekocht door particuliere beleggers

DEN HAAG - Grote steden zoals Den Haag lopen tegen een groeiend probleem op: buy to let. Dat betekent dat particuliere beleggers woningen opkopen, om ze vervolgens in kleinere kamers te verdelen en die te verhuren, vaak tegen hoge prijzen. Het zet de leefbaarheid in sommige wijken onder druk. De wijk Regentes-Valkenbos in Den Haag heeft er bijvoorbeeld veel last van. Woensdag debatteert een commissie van de Haagse gemeenteraad over het probleem.

In en rond de Weimarstraat is er geen ontkomen aan. Aan de gevel van verschillende deuren hangen meerdere huisnummers. Of er zijn meerdere deurbellen. Het gaat om grote woningen die door particuliere investeerders zijn opgekocht en zijn gesplitst in kleinere kamers. Soms gaat het om ouders die dat doen voor hun studerende kinderen maar het gaat ook vaak om beleggers die geld ruiken. Het fenomeen zet de leefbaarheid van wijken onder druk.

Gerard Lommers van wijkvereniging MaFuGaNoVA in Regentesse-Valkenbos merkt dit dagelijks. 'Bewoners van deze kamers, hebben vaak weinig binding met de wijk', zegt hij. 'Dat betekent dat de sociale cohesie in de wijk vervliegt. Hier in de Weimarstraat kan van alles gebeuren zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Bovendien zijn er veel meer auto's in de wijk waardoor het soms heel lastig is om een parkeerplek te vinden. Ook staan er op sommige plekken heel veel fietsen op straat.'



Een op de vijf

Het aantal gevallen van 'buy to let' is de laatste twee jaar met vijf procent toegenomen door de aantrekkende economie en de krappe woningmarkt. Uit cijfers van de gemeente Den Haag blijkt dat in 2017 een op de vijf woningen (twintig procent) verkocht wordt aan een particuliere belegger.

Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD) is het fenomeen niet alleen maar slecht nieuws. Buy to let helpt het aanbod op de huurmarkt te vergroten. Maar Revis ziet ook de nadelen. 'Mede door de huidige schaarste in de particuliere huursector kan het mogelijk zorgen voor verdringing en het opdrijven van de huurprijzen', schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.



Leefbaarheid

Het college neemt maatregelen om de problemen in de hand te houden. Zo wordt woningsplitsing alleen toegelaten als de leefbaarheid niet onder druk komt te staan, adviseert de gemeente Verenigingen van Eigenaars (VvE's) bij het opstellen van een splitsingsacte en moeten kopers van gemeentelijke kavels of kluswoningen zelf minimaal drie jaar in de woning wonen.

Het gaat Martijn Balster van de PvdA in de Haagse gemeenteraad niet ver genoeg. 'Er is veel te veel vertrouwen in de vrije markt', vindt hij. 'Dat vertrouwen hebben wij al lang niet meer.' Balster wil dat het stadsbestuuur harder op gaat treden. 'Ik wil een verhuurvergunning met duidelijke spelregels. De huurder moet een fatsoenlijke huur vragen, geen tijdelijke huurcontracten aanbieden en zorgen voor goed onderhoud.' Daarnaast zouden beleggers en investeerders zonder regiobinding met Den Haag moeten worden geweerd van de woningmarkt, vindt de PvdA.