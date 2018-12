Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koninklijke Bibliotheek koopt zeldzaam boek: 'Frans Hals onder de incunabelen' Het boek dat de Koninklijke Bibliotheek heeft aangekocht | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een zeldzaam stuk aan de collectie toegevoegd: een bijzondere incunabel, ofwel een wiegendruk. Het is een boek dat is gezet met losse letters en is gedrukt in de eerste halve eeuw na de uitvinding van de boekdrukkunst. Voor zover bekend zijn er maar vier andere exemplaren van in de hele wereld.

'Het de Rembrandt onder de incunabelen noemen, gaat misschien te ver, maar de Frans Hals onder de incunabelen kun je toch wel zeggen', vertelt een trotse Marieke van Delft, conservator van de Koninklijke Bibliotheek. 'Het is gewoon een heel bijzonder boek.' Het is ook een heel spannend boek, dat vol staat met verhalen over de slimme en krachtige held Hercules, over hoe hij de onoverwinnelijke leeuw van Nemea en Hydra van Lerna, een slang met negen hoofden, verslaat. Het zijn allemaal verhalen uit de Griekse mythologie.

Niet goedkoop De Koninklijke Bibliotheek kocht het boek op een veiling in Parijs voor ruim 150.000 euro. 'Het is echt een boek dat we al heel lang heel graag willen hebben', vertelt Anouk Janssen van de Koninklijke Bibliotheek. 'Het kwam nu eindelijk op de markt. Met dank aan veel fondsen hebben we het weten te verkrijgen.' LEES OOK: Uniek striparchief Hagenaar in stukjes verkocht, dreigt naar het buitenland te verdwijnen