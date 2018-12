West Wekker: Cadeautjes, cadeautjes en cadeautjes want het is Pakjesavond!

REGIO - Goedemorgen! Het is 5 december, de dag waar veel kinderen al weken naar uitkijken. Natuurlijk besteden we vandaag aandacht aan de verjaardag van Sinterklaas en de bijbehorende cadeautjes en lekkernijen. Verder vandaag: veel zittingen in de rechtbank.

Wat je vandaag kunt verwachten:



Het is 5 december, dus dat betekent: Pakjesavond! Cadeautjes, chocoladeletters, pepernoten en Sint en Piet, we kunnen er vandaag niet omheen. Ook bij Omroep West besteden we natuurlijk aandacht aan de verjaardag van de Sint.

De 28-jarige man uit Syrië die in augustus in de Verdilaan in Naaldwijk met een mes op straat liep te zwaaien en neergeschoten werd door de politie, moet vandaag voorkomen in de rechtbank. Over zijn motief is nog niks bekend.

Het Hof beslist vandaag over bepaalde verzoeken in de zaak Mitch Henriquez. Zo willen de nabestaanden van Henriquez graag dat de namen van de agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch bekend worden gemaakt. Het Hof komt vandaag met een uitspraak over de anonimiteit van de agenten.

Veel bewolking en in de middag en avond valt er af en toe regen en motregen. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind wordt ongeveer acht graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je verder nog weten:



Een 58-jarige Haagse pastor die ervan verdacht wordt twee minderjarige meisjes te hebben misbruikt, moet vandaag in de rechtbank verschijnen. De slachtoffers waren zijn buurmeisjes die lid waren van de kerk waar hij pastor was.

Ook de 26-jarige Pakistaan die wordt verdacht van het dreigen met een aanslag op Geert Wilders meldt zich vandaag in de rechtbank. De man werd eind augustus aangehouden bij het Centraal Station in Den Haag, nadat hij in een Facebookfilmpje dreigde een aanslag te plegen op Wilders, vanwege een cartoonwedstrijd die de PVV had aangekondigd.

In de strijd tegen cybercrime gaat de politie vanaf nu werken met vrijwilligers. Die zullen vooral worden ingezet voor onderzoek op het zogeheten dark web, het deel van internet dat voor de meeste gebruikers verborgen blijft. Dat melden RTL Nieuws en het AD.





In Verborgen Museumschatten duikt presentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van veertien Zuid-Hollandse musea. Lynn gaat op zoek naar verborgen museumschatten. Direct hierna is 'Verborgen Thuisschatten’ te zien. In dit programma gaan we op bezoek bij mensen thuis die denken dat zij een kunstschat in huis hebben. Via een deskundige taxateur van het Venduehuis komen zij de achtergrond en de waarde van hun dierbare object te weten.