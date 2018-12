ESTEC-personeel met zelfrijdende shuttles naar het werk

NOORDWIJK - Zelfrijdende auto's iets futuristisch voor de verre toekomst? Niet voor ESA ESTEC. Het Ruimtevaartcentrum in Noordwijk wil dit voorjaar een proef starten met zelfrijdende shuttles. De busjes rijden het eerste jaar alleen over het afgesloten terrein van ESTEC. Daarna moet de proef worden uitgebreid naar de openbare weg in Katwijk.

Ze kunnen raketten naar de maan schieten, astronauten opleiden en satellieten bouwen, maar ESA ESTEC is niet alleen bezig met vernieuwing in de ruimte. Het ruimtevaartcentrum brengt de toekomst straks ook op aarde. Vanaf dit voorjaar moeten er zelfrijdende shuttles over het terrein rijden.

'Onze medewerkers komen in de ochtend aan met de bus, zo'n 250, en kunnen dan met het autootje naar hun werkplek worden gebracht', schetst Piet Voorzaat van ESTEC het toekomstbeeld.



Extra stimulans

Samen met onder andere de provincie Zuid-Holland, de gemeente Noordwijk en Arriva zet ESTEC de komende tijd in op zelfrijdende shuttles. Het bedrijf wil dat hun medewerkers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer komen en dit kan een extra stimulans zijn. 'Het is een goede oplossing om de laatste paar honderd meter met zo'n autootje naar je werkplek te gaan, vooral als je slecht ter been of slechtziend bent', zegt Voorzaat.

Volgens Voorzaat is het redelijk uniek dat er straks zelfrijdende shuttles over het ESTEC-terrein rijden. 'In Rotterdam rijdt al een autootje, maar dit gaat de eerste zijn die zowel binnen als buiten dit terrein mensen met elkaar gaat verbinden.'



Proef duurt een jaar

Als de financiële steun rondkomt, moeten de shuttles aankomend voorjaar gaan rijden. Deze proef duurt een jaar. Daarna wordt de proef uitgebreid en gaan de shuttles ook een stukje over de openbare weg, tot bushalte Schorpioen in Katwijk en later misschien tot het Space Business Park.

