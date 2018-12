Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zorginstelling Just Care in Den Haag failliet Rolstoel (archieffoto)

DEN HAAG - Zorginstelling Just Care in Den Haag is failliet. Dat bevestigt curator Amos Kroll. De zorginstelling kwam in financiële problemen na een conflict met een zorgverzekeraar. Vorige maand kreeg Just Care uitstel van betaling. Volgens de curator was het niet mogelijk om tot een akkoord te komen met schuldeisers.

Just Care is een stichting voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. De zorgverzekeraar zegt onvolkomenheden in de declaraties te hebben gevonden, waarna die niet werden uitbetaald. Just Care kon hierop de rekeningen niet meer betalen. Volgens curator Amos Kroll blijft Just Care wel gewoon doorgaan met behandelingen. Op termijn wordt de zorg dan overgedragen aan een ander zorgaanbieder. Er worden gesprekken gevoerd met mogelijke overnamekandidaten, zegt de curator. LEES OOK: Inspectie: instelling Just Care krijgt ernstige waarschuwing voor onverantwoorde zorg