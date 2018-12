Wateringse handbalkeepster Rinka Duijndam maakt EK-debuut: 'Dit zag ik niet aankomen'

WATERINGEN - 'Ik had zoveel berichtjes op mijn telefoon na de wedstrijd, dat ik wel besefte dat het een bijzonder moment was'. De 21-jarige Rinka Duijndam maakte maandag haar debuut op het EK handbal in de gewonnen wedstrijd tegen Spanje. Tijdens de spannende, gelijkopgaande wedstrijd, die eindigde in 28-27 in het voordeel van Nederland, mocht de Wateringse keepster een tijdje het veld in om eerste keepster Tess Wester af te lossen. Het is voor Duijndam de eerste keer in haar carrière dat ze is geselecteerd voor een groot eindtoernooi. 'Het is een superervaring'

'Ik heb wel verschillende jeugdtoernooien meegemaakt, maar dit is toch wel even anders', vertelt Duijndam. 'Het is allemaal veel groter, maar het is een superervaring. Met de groep is het echt heel leuk.'

In november kreeg Rinka Duijndam van de bondscoach te horen dat ze was geselecteerd voor het EK handbal in Frankrijk. Die selectie had de handbalster niet aan zien komen. 'Nee, ik heb sowieso nooit echt heel veel verwachtingen of hoop, want dan kan het niet tegenvallen', legt ze uit. 'Maar dit zag ik echt niet aankomen. Het duurde ook wel even voordat het doordrong dat ik mee mocht naar Frankrijk.'



Tactische keuze

De 21-jarige Duijndam streed samen met Jasmina Jankovic om de plek achter eerste doelvrouw Tess Wester. Ondanks dat Jankovic meer ervaring heeft, koos Oranje-bondscoach Helle Thomsen voor de talentvolle Duijndam. 'Ik denk dat het een tactische keuze is. De bondscoach wilde mijn keepersstijl meenemen naar het EK.'

Naar eigen zeggen is Duijndam minder explosief dan Wester en Jankovic en daardoor rustiger in het doel. Bovendien heeft ze meer lengte dan de andere keepsters.



'Een bijzonder moment'

Afgelopen zaterdag speelden de Nederlandse handbalsters hun eerste wedstrijd op het EK in Frankrijk. Ze wonnen met 28-25 van Hongarije, maar Duijndam bleef de gehele wedstrijd op de bank. Tijdens de tweede wedstrijd van het toernooi, tegen Spanje, mocht de Wateringse wel een tijdje het veld in voor Tess Wester. 'Je weet natuurlijk dat er altijd een kans is dat je in mag vallen tijdens een wedstrijd, dus het was geen grote verrassing ofzo', vertelt Duijndam. 'Op het moment dat je erin mag ben je zo gefocust op de wedstrijd, dat je je eigenlijk niet realiseert hoe belangrijk het moment is.'

Dat veranderde echter na afloop van de wedstrijd. Nederland versloeg Spanje in de allerlaatste seconden van de wedstrijd met 28-27 door een geweldige vrij worp van Lois Abbingh. 'Ja, ik had zoveel berichtjes op mijn telefoon na de wedstrijd, dat ik wel besefte dat het een bijzonder moment was', vertelt Duijndam trots. 'Familie en vrienden stuurden berichten zoals 'wow, Rinka, je stond gewoon echt in het veld net'. Dan dringt het wel door dat het supergaaf is.'



EK nu al geslaagd

Na de mooie overwinning op Spanje ligt de focus nu alweer volledig op de laatste groepswedstrijd van het toernooi, tegen Kroatië. Duijndam heeft weinig verwachtigen voor de rest van het EK. 'Nee, dat vind ik erg lastig om te zeggen. We wisten van tevoren ook niet echt waar we zouden staan omdat een aantal speelsters er niet bij is. We hebben nu vier punten uit twee wedstrijden, dus we zijn goed bezig.'

Voor Duijndam persoonlijk is het EK in ieder geval al geslaagd. 'Ja, ik was eigenlijk al tevreden met mijn selectie. Natuurlijk zou het mooi zijn als ik nog meer minuten kan maken, maar ik vind het belangrijker dat we ver in het toernooi gaan komen met het team. Dat is voor mij het belangrijkste.'

