Stadsecoloog in strijd tegen ratten: 'Gooi geen eten op straat'

DEN HAAG - 'Houd het schoon. Gooi geen etensresten op straat.' Zo luidt het simpele advies van de Haagse stadsecoloog Martin van den Hoorn in de strijd tegen ratten. Want waar mensen zijn, zijn ratten. De harige viervoeter is namelijk verrukt van hetzelfde voedsel dat u ook eet.

Sinds 2015 is er een lichte toename van de rattenpopulatie in Den Haag. Zo blijkt uit cijfers van de Haagse Milieu Service. Afgelopen zomer kwamen bewoners in Moerwijk in actie om de rattenplaag tegen te gaan. Met succes want de gemeente is een offensief begonnen. Bewoners in Moerwijk-Oost en Mariahoeve De Landen lopen het risico een boete op te lopen als etensresten op straat gooien.

Handhaving in Moerwijk is volgens Corry Ligtvoet, een van de bewoners die in actie kwam, hard nodig. Tot haar afgrijzen ziet zij nog steeds regelmatig dat buurtbewoners hun vuilniszakken met etensresten niet in, maar naast de ondergrondse containers dumpen. Een paradijs voor de ratten, zegt ze zelf: 'Mensen kwakken het er gewoon naast. En dan staat het propvol met vuilniszakken, opengetrokken door ratten en meeuwen. Het stinkt. Ik begrijp het niet.'