Zorgen in Westland over Brexit: 'Het loopt hier helemaal vast'

WESTLAND - Raken de wegen in Westland straks verstopt met vrachtwagens als er douanecontroles komen in Hoek van Holland na een harde Brexit? Er ligt wel een akkoord tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië over het vertrek van de Britten, maar als het Britse parlement dat afwijst, wat dan? Volgende week dinsdag is de stemming. Ook transporteurs willen eindelijk wel eens duidelijkheid.

Transportbedrijf Joh. van der Haas uit Kwintsheul maakt dagelijks de oversteek. De helft van de ritten die het bedrijf heeft gaat naar de andere kant van de Noordzee. Directeur Pieter van der Haas is niet bepaald gelukkig met de voortdurende onzekerheid over de toekomst. En op een harde Brexit zit hij al helemaal niet te wachten.

'Een vrachtwagen kan nu twee of drie keer per week naar de overkant. Bij een harde Brexit krijg je douanecontroles, die kosten tijd, dan kan je nog maar één of twee keer per week heen en weer. Nu kunnen we ook nog op het laatste moment toevoegen, bij een andere situatie, als we weer meer met formulieren moeten werken, dan kan dat niet meer, dus dan rijd je misschien ook met halflege wagens.'



Zorgen over verkeerssituatie

Voor Van der Haas gaat het niet alleen om zijn bedrijf, hij maakt zich ook zorgen over de Britten. 'Als we minder kunnen vervoeren en het gaat ook nog langzamer dan krijgen ze daar echt honger.'

In Hoek van Holland is de gebiedscommissie bezorgd over de verkeerssituatie rond het dorp na een harde Brexit. 'Er is berekend dat de file voor de Stena kan oplopen tot tien kilometer', zegt Ton van Anraad van de gebiedscommissie. 'En ook in het Westland gaat het compleet vastlopen.'

Tast in het duister





De gebiedscommissie tast volgens Van Anraad nog in het duister over eventuele maatregelen die de gemeente Rotterdam heeft genomen in het geval er toch een harde Brexit komt. Op 13 december komt de gemeente daarover uitleg geven. Volgens een gemeentewoordvoerder is er geen plan. Van Anraad kan zich dat niet voorstellen. 'Een wereldstad als Rotterdam moet daar toch een plan voor hebben. En zo niet? Ja, pfff, dat kan helemaal niet, dan moet de minister ingrijpen.'

LEES OOK: Den Haag profiteert van de Brexit: Meer internationale organisaties naar de stad