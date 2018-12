Deel dit artikel:













Lichaam gevonden op straat in Gouda Foto: John van der Tol

GOUDA - In Gouda is in de nacht van dinsdag op woensdag een dode persoon gevonden op straat. Dat gebeurde op de Livingstonelaan.

Het lichaam werd omstreeks 03.30 uur aangetroffen. De politie doet technisch onderzoek in de straat. De Livingstonelaan is daarom afgezet. De politie kan nog niet vertellen wat er precies is gebeurd. Een misdrijf wordt niet uitgesloten, maar alle scenario's worden nog open gehouden.