Onstuimig weer en Sinterklaas, ANWB waarschuwt voor zware spits

DEN HAAG - Automobilisten moeten woensdag rekening houden met een vroege en drukke avondspits. 'Vanwege pakjesavond begint de spits eerder dan gebruikelijk en bovendien wordt er onstuimig en nat weer verwacht', laat een woordvoerder van de ANWB weten.

Veel mensen gaan vandaag wat eerder naar huis, winkeliers sluiten vroeger hun deuren en zakelijke afspraken worden opgeschort om op tijd thuis te zijn voor Sinterklaasavond. 'Hierdoor zijn een hoop automobilisten tegelijkertijd onderweg met lange files tot gevolg', legt de ANWB-woordvoerder uit. 'Dit is het zogenaamde 'Sinterklaasavondeffect'. Vanwege het onstuimige weer kunnen de files nog eens extra lang zijn.'

'Het wordt onderdaad druilerig', knikt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'De regen of motregen valt woensdagmiddag en -avond en er staat een stevige wind, windkracht 5. Dat zullen we wel gaan merken.' De eerste files worden woensdagmiddag al rond 15.00 uur verwacht. Het drukste moment zal rond 17.00 uur zijn. Op een normale woensdagavondspits is dat een uurtje later.



Ochtendspits

Op de A4 richting Amsterdam moet je woensdagochtend ook al rekening houden met vertraging. Daar staat een file tussen knooppunt Prins Clausplein en Zoeterwoude-Dorp. Die ontstond rond 6.45 uur en was rond 7.00 uur negen kilometer lang. De ANWB waarschuwde voor een vertraging van meer dan een half uur. Vanwege een kapotte auto werd een rijstrook afgesloten. Toen die rijstrook rond 7.15 uur weer werd vrijgegeven, nam de vertraging langzaam af.

Maar toen die problemen voorbij waren, gebeurde rond 7.30 uur een ongeluk bij Zoeterwoude. Daarop werden twee rijstroken afgesloten. Dit leidt tot een file van een kwartier vanaf Ypenburg. Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.