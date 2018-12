Leiden herinnert zich historisch bezoek Bush senior in 1989

Bush senior bekijkt archiefmateriaal over de Pilgrim Fathers in de Pieterskerk | Foto: J. Holvast, Regionaal Archief Leiden

LEIDEN - Op 17 juli 1989 brengt de 41ste president van de Verenigde Staten, George Bush senior, een historisch bezoek aan Leiden. Een bijzonder moment voor de Sleutelstad: 'Voor het eerst in tweehonderd jaar bezocht een Amerikaanse president ons land en dan kwam hij ook nog eens naar Leiden', aldus Jos Hooghuis.

Hooghuis was als vrijwilliger van de Pieterskerk betrokken bij het bezoek van Bush: 'We waren ons er zeer bewust van dat er iets heel bijzonders gebeurde', herinnert hij zich. Dat de Amerikaanse president naar Leiden kwam, was niet zonder reden. De familie Bush stamt af van de Pilgrim Fathers, een groep Engelse vluchtelingen die zich in 1609 in Leiden vestigde.

Toch voelden sommigen van hen zich ook daar niet helemaal thuis. In 1620 besloten zij daarom naar Amerika te gaan. Ongeveer de helft van de Pilgrims bleef in Leiden. Hun namen werden 'vernederlandst'. De naam 'Coit' werd bijvoorbeeld veranderd in 'Koet' en 'McRae' werd 'Makreel'.



Kranslegging in Pieterskerk

'De link met de Pilgrims was voor Bush inderdaad de reden om naar Nederland te komen', weet oud-gemeenteambtenaar Hein van Woerden: 'Hij was op dat moment bezig met een rondreis door Europa, vlak voor de val van de Berlijnse muur.'

Van Woerden was als gemeenteambtenaar verantwoordelijk voor het bezoek van Bush aan Leiden. Daar legde de Amerikaanse president samen met koningin Beatrix een krans bij het monument voor John Robinson, een van de leiders van de Pilgrims. Hij haalde Amerika niet en overleed 1625, waarna hij werd begraven in de Pieterskerk.



Zoen van kaasmeisje

'Ongepland was zijn bezoek aan het Academiegebouw en het Zweetkamertje', herinnert Van Woerden zich. 'Dat bezorgde de Amerikaanse beveiligers kopzorgen, want er verzamelde zich natuurlijk een enorme menigte rond de auto van Bush.' Op de weinige beelden die er van het bezoek zijn, is te zien dat Bush voor het Academiegebouw gezoend wordt door een kaasmeisje. 'En ik zie hem nog dat stukje kaas naar binnen werken', lacht Van Woerden.

Over het belang van het bezoek van Bush aan Leiden laat Van Woerden geen twijfel bestaan. 'Leiden was net een beetje aan het opkrabbelen uit een crisis en dit was dan een dag dat we de grandeur van de stad aan de wereld konden laten zien.'

