KPN mag omstreden antennemast plaatsen in bos Wassenaar Logo KPN | Foto: ANP

WASSENAAR - De bezwaren die omwonenden hebben tegen de komst van een KPN-antenne aan de Schouwweg in Wassenaar zijn door de Raad van State woensdag van tafel geveegd. Nu is voor KPN de weg vrij om de veertig meter hoge data- en telefoniemast in het Harsbosje te plaatsen.

Volgens de bewoners van de omliggende villa’s zijn er veel betere locaties waar de mast geplaatst kan worden. Zij wezen onder meer op het Van Ommeren-seniorencomplex en het terrein van de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club. Maar de golfclub heeft aangegeven onder geen enkele voorwaarde een antennemast op het terrein te willen en het Van Ommerencomplex, waar veel bejaarden wonen, bleek ook geen optie. Bovendien vindt KPN die locaties niet geschikt, omdat er dan teveel storing kan optreden met de antennemasten langs de N44.

Beste dekking De Raad van State concludeert dat de gemeente Wassenaar alles goed heeft afgewogen en terecht heeft gekozen voor de locatie aan de Schouwweg. Die geeft de beste dekking in het Wassenaarse villagebied. De nieuwe mast is onder meer bedoeld om het wegvallen van de mast op het terrein van het Rijnlands Lyceum te compenseren. Verder meent de Raad van State dat de mast past in het landelijke, provinciaal en gemeentelijk beleid. De mast en de voet beslaan een dermate klein oppervlak dat je volgens het hoogste bestuursrechtscollege niet kunt spreken van een enorme aantasting van het natuurgebied.