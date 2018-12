Deel dit artikel:













In een kart, op een paard of met de bus... De Sint klaarde weer zijn klus Sint op school in Nieuwerkerk 2017 | Foto: Andre Muller

DEN HAAG - Het was weer spannend voor veel kinderen in de regio, maar gelukkig is Sinterklaas woensdag wonderbaarlijk overal bij scholen langsgekomen. Hij kwam niet alleen traditioneel te paard. Zo kwamen in Bodegraven de pieten in een kartauto naar school.



De Sint stapte ook uit een politieauto, een Amerikaanse schoolbus en een elektrisch wagentjes van een supermarkt. In Rijswijk moest de goedheiligman door de brandweer van het dak van de Godfried Bomansschool gehaald worden.









