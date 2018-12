Taart voor tunnelbouwers Rotterdamsebaan op naamdag Sint Barbara

DEN HAAG - Een belangrijk moment voor de bouwers van de Victory Boogie Woogietunnel. Dinsdagavond 4 december eerden ze Sint Barbara, de beschermheilige van de tunnelbouwers. En de beschermvrouwe van de tunnel, Tunnelpatin Ellen ten Damme, kwam ook nog eens taart brengen.

Tot nu toe brachten Barbara en en Ten Damme ook geluk, want het boren gaat zeer voorspoedig. De tweede tunnelbuis voor de Rotterdamsebaan is bijna af. De boor is inmiddels aangekomen in de Binckhorst - of beter: twintig meter onder het bedrijventerrein. De verwachting is dat zij eind december bij het eindpunt aankomt. Begin januari komt zij dan ook echt boven de grond.

De naamdag van Sint Barbara is voor de bouwlieden, veelal Duitsers, van groot belang. 'Mijnbouwers en tunnelbouwers hechten aan traditie. En veel van die tradities komen natuurlijk voort uit het Rooms-Katholicisme. Maar het heeft er ook veel mee te maken dat feel wat we hier doen niet van gevaar is ontbloot,' aldus de projectdirecteur van de Rotterdamsebaan, Paul Janssen. 'Dus alles wat je kan doen om dan het risico te verminderen, zullen we zeker niet nalaten.'



Eer

Janssen ging samen met Ellen ten Damme en pastoor Ad van der Helm in de tunnel op bezoek bij de bouwlieden. De Tunnelpatin nam voor die gelegenheid taarten mee. 'Een enorme eer,' vindt zij het om berschermvrouw te zijn van de tunnelbouwers.

Van der Helm zegende bij aanvang van de werkzaamheden de boor en de werknemers. 'Het heeft geholpen,' lacht hij. Om daaraan toe te voegen: 'Het is natuurlijk ook de deskundigheid van de werknemers.Maar er kunnen altijd calamiteiten zijn of dingen die niet waren voorzien. En dan hoop je maar dat zo’n zegen vertrouwen geeft. Het is geen magie. Maar het is wel een stukje vertrouwen dat je moet hebben in elkaar en het teamwerk. En dat spreekt zo’n zegen ook eigenlijk uit: vertrouwen in dat wat boven komt, maar ook vertrouwen in elkaar.'