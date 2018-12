Deel dit artikel:













Politie doet invallen in Den Haag en Zoetermeer in maffia-onderzoek Politie in actie in Italië | Foto: ANP

REGIO - Tijdens een grote internationale actie tegen de Italiaanse maffia heeft de politie invallen gedaan in Den Haag en Zoetermeer. Ook op zes andere plaatsen in Nederland is de politie binnengevallen. Er zijn vijf verdachten aangehouden. Of er verdachten in onze regio zijn opgepakt is onbekend.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Het onderzoek is gericht op de 'Ndrangheta, een maffiaclan uit het Zuid-Italiaanse Calabrië. Er zijn in totaal 90 mensen opgepakt in verschillende landen. De politie deed invallen in horecagelegenheden, zoals pizzeria's en hotels in onder andere Den Haag, Zoetermeer, Amsterdam, Amstelveen, Velsen, Rotterdam, Tegelen en Sittard. De politie heeft twee miljoen euro, 140 kilo xtc-pillen en 3.000 tot 4.000 kilo cocaïne in beslag genomen. De politie in Nederland, Italië, Duitsland en België werkten samen in het onderzoek en vielen gelijktijdig binnen.

Cocaïne en witwassen 'Ndrangheta is een grote speler in de cocaïnehandel en houdt zich verder bezig met witwassen door investeringen in bijvoorbeeld de horeca. Het is een van de machtigste criminele organisaties van de wereld.

