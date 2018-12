Deel dit artikel:













OM: belager politie in Naaldwijk geen terrorist Verdilaan in Naaldwijk | Foto: Regio15

NAALDWIJK - Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de 28-jarige Syriër die 27 augustus in Naaldwijk politieagenten met een mes zou hebben belaagd, niet langer als een terrorist. Het lijkt er sterk op dat de man psychisch ziek is en dat hij onder invloed daarvan door het lint is gegaan. De rechter, die de man woensdag voor zich had tijdens een tussentijdse zitting, is het met het OM eens.

De politie kwam op de bewuste dag af op een melding dat de man in verwarde toestand bij de Albert Heijn in de Verdilaan liep, 'Allahu akbar' riep en met een mes achter willekeurige mensen aan zat. Toen de politie aankwam, weigerde hij het mes te laten vallen. Ook waarschuwingsschoten hielpen niet. De politie schoot hem daarop neer, maar er was nog een politiehond voor nodig om hem definitief te overmeesteren. De man werd in eerste instantie naast het handelen vanuit een terroristisch oogmerk ook poging doodslag verweten. Dit is nu komen te vervallen. Maar de man moet nog wel in voorarrest blijven, vanwege zijn psychistrische problemen, het risico op herhaling en om te voorkomen dat hij er vandoor zou gaan. Op 31 januari dient de zaak inhoudelijk. LEES OOK: Neergeschoten messenzwaaier komt uit Syrië