Hockeyheren op WK in de slotfase hard onderuit tegen Duitsland Oranje-bondscoach Max Caldas uit Leiderdorp | Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Nederland heeft op het wereldkampioenschap in India met 4-1 verloren van Duitsland. Halverwege waren beide teams nog in balans: 1-1. Via een mooie aanval, een strafbal en een strafcorner liepen de Duitsers in de laatste tien minuten van de wedstrijd over de mannen van de Leiderdorpse bondscoach Max Caldas heen.

Nederland kwam na twaalf minuten hockeyen met 1-0 voor tegen de Oosterburen. Een prima actie van Valentin Verga werd door Mirco Pruyser binnen getipt. Nederland was de eerste helft de betere ploeg, maar moest toezien hoe de Duitsers langszij kwamen. Mathias Müller schoot vijf minuten voor rust raak vanuit een strafcorner. Het tweede bedrijf kreeg Nederland enorm veel strafcorners. Het lukte Oranje alleen niet om er één achter de uitstekend keepende Tobia Walter te slepen. Duitsland was ondertussen gevaarlijk met speldenprikjes. Vooral de solo van Christpher Rühr was een applaus waard.

Overmacht doorbroken De overmacht van Nederland werd de laatste tien minuten doorbroken. Waar Nederland het af liet weten met strafcorners, wisten de Duitsers dit wapen wel te gebruiken. Acht minuten voor tijd maakte Lukas Windfeder de 2-1. Drie minuten later gooide Marco Miltkau na een mooie aanval het duel in het slot. De 4-1 uit een benutte strafbal van Christopher Rühr was er één voor de statistieken. De winnaar van de poule gaat rechtstreeks naar de kwartfinale. Daar lijkt Oranje door het verlies niet voor in aanmerking te komen. De nummer twee en drie van elke poule spelen eerst een kruiswedstrijd tegen elkaar. De winnaar van dat duel stroomt door naar de kwartfinale. Nederlands is door de grote overwinning op Maleisië afgelopen zaterdag bijna zeker van een tweede of derde plaats in de groep.

Honderdste interland Voor bondscoach Max Caldas was het duel met Duitsland zijn honderdste interland als eindverantwoordelijke van de hockeyheren. Hij won 66 duels, speelde er dertien gelijk en verloor er 21. Nederland speelt komende zondag om 14.30 het laatste groepsduel tegen Pakistan.