Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sint bezoekt ook zieke kids, Pietenband speelt grote hits Sint op dak JKZ | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Sinterklaas vindt het zelf een van de leukste dingen die hij doet tijdens zijn verjaardag: het bezoek aan de zieke kindjes die in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) liggen. De Goedheiligman was na zijn bezoek aan alle scholen in de regio ietwat verdwaald en op het dak van het Haagse ziekenhuis terecht gekomen.

Gelukkig werd hij snel naar beneden geholpen. Sinterklaas ging met zijn pieten langs de zieke kindjes om cadeautjes uit te delen. En natuurlijk ontbrak de Pietenband niet voor het nodige vertier. Tekst loopt door na foto's.

Polonaise met Sint | Foto: Omroep West

Voor iedereen had Sint wel een presentje, voor het grote en het kleine ventje.

Sint in JKZ bij pasgeboren tweeling | Foto: Omroep West

De 9-jarige Deviya hoopte al op de komt van de Sint. ‘Ik lig hier om de maand, dus had het wel een beetje verwacht. Ze kreeg een mooie puzzel.

Sint in JKZ | Foto: Omroep West

De kleine Ilyes was helemaal blij met het bezoek van Sint.



LEES OOK: In een kart, op een paard of met de bus... De Sint klaarde weer zijn klus Voor iedereen had Sint wel een presentje, voor het grote en het kleine ventje.De 9-jarige Deviya hoopte al op de komt van de Sint. ‘Ik lig hier om de maand, dus had het wel een beetje verwacht. Ze kreeg een mooie puzzel.De kleine Ilyes was helemaal blij met het bezoek van Sint.