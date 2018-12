Wie reisde samen met bedreiger van Geert Wilders van Den Haag naar Amsterdam?

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) is naarstig op zoek naar de identiteit van de man die samen met de Pakistaan Juniad I., verdacht van het bedreigen van PVV-leider Geert Wilders, op 27 augustus met de trein van Den Haag naar Amterdam-Sloterdijk reisde.

'Wij willen heel graag weten wie hij is, het onderzoek daarnaar is nog in volle gang', zei de officier van justitie woensdag tijdens een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen I. Het OM beschuldigt I. van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen voor moord met een terroristisch oogmerk en opruiing.

Hij zou op 27 augustus een filmpje op Facebook hebben gezet waarin hij in het Urdu, de nationale taal van Pakistan, een aanslag aankondigde op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. De man riep anderen op hem daarbij te steunen. Op 28 augustus werd I. opgepakt op het Centraal Station in Den Haag.