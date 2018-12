Geen chroom-6 op Noordwijkse vuurtoren

NOORDWIJK - De Noordwijkse vuurtoren bevat geen chroom-6. Dat meldt Rijkswaterstaat, die eigenaar van de vuurtoren is. Eerder berichtten diverse media dat dit wel het geval zou zijn.

Uit navraag bij Rijkswaterstaat blijkt dat zij momenteel zes vuurtorens in onderhoud hebben, waaronder de Noordwijkse. Die zijn allemaal gecontroleerd op de aanwezigheid van chroom-6, een kankerverwekkende stof die jarenlang werd gebruikt om corrosie tegen te gaan. In vier van de zes vuurtorens werd chroom-6 aangetroffen.

De Noordwijkse vuurtoren is echter vrij van chroom-6. Daardoor kon Rijkswaterstaat zich in Noordwijk beperken tot het normale, geplande onderhoud van de vuurtoren.Op dit moment wordt daaraan de laatste hand gelegd.



Scheveningse vuurtoren

Het Haags stadsbestuur moet opheldering geven over het aantreffen van chroom-6 tijdens werkzaamheden aan de vuurtoren in Scheveningen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemde het maandag onbegrijpelijk dat de verfbladders die loskwamen bij onderhoud door de buurt dwarrelen, terwijl die de kankerverwekkende stof bevatten.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat worden de verfbladders direct opgeruimd nadat ze zijn losgekomen. Bovendien is chroom-6 pas gevaarlijk als het verstoft tijdens het schuren. In vaste vorm, in het geval bij de vuurtoren in Scheveningen, is chroom-6 onschadelijk.

LEES OOK: Kankerverwekkende stof in verf vuurtoren; gemeenteraad eist opheldering