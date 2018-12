Kopstukken motorclub Caloh Wagoh langer vast

LEIDEN - De 48-jarige Leidenaar en de 70-jarige man uit Mijdrecht die worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van crimineel Jaïr Wessels, blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. Het voorarrest van de twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh is met drie maanden verlengd.

De mannen werden eind november opgepakt bij een grote politieactie tegen Caloh Wagoh. Ruim achthonderd agenten deden op zo'n veertig plekken in Nederland invallen. Volgens het OM vormt de club een gewelddadige criminele groepering.



Naast lidmaatschap aan een criminele organisatie, verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) de twee mannen van betrokkenheid bij de dood van Jaïr Wessels (30). Hij werd op 7 juli vorig jaar doodgeschoten op een parkeerplaats bij het station in Breukelen. Wessels was geen onbekende in het criminele circuit. Naar verluidt had de Amsterdammer een partij drugs gestolen.



'Godfather' in het criminele milieu

De 70-jarige Greg R. uit Mijdrecht staat bekend als een 'godfather' van de Nederlandse misdaad. R. was jarenlang actief in de internationale drugshandel. Zijn zoon Jesse kreeg in het liquidatieproces Passage levenslang opgelegd, omdat hij als schutter bij meerdere liquidaties betrokken was.

