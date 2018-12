Bezwaren tegen sloop Hotel Wilhelmina: 'Koester de oude architectuur die er nog is'

DEN HAAG - Hotel Wilhelmina aan de Utrechtsestraat in Scheveningen wordt binnenkort door Bewi Vastgoed gesloopt. Iets wat Peter Bos van de Haagse Stadspartij (HSP) 'doodzonde' vindt. 'Het is een bijzonder pand.'

'Het gaat om een mooi pand uit 1882', zegt het Haagse raadslid. 'Een Jugendstilpand met kenmerken van de neorenaissance. Het pand herinnert aan de tijd dat Scheveningen een moderne badplaats was.'

Bewi Vastgoed sloopte begin oktober al drie karakteristieke herenhuizen aan de Harstenhoekweg in Scheveningen. Wat het bedrijf met de vrijgekomen ruimte wil doen, is nog onbekend.



'Te kolossaal of te groot'

Dat is ook de grootste ergernis van Bos. 'Ongehoord', noemt hij het. 'De plannen zijn óf te kolossaal, óf te groot. Er moeten plannen voor de toekomst komen waarover iedereen tevreden is.'

'We hebben een aantal jaren de sloop kunnen tegenhouden (toen de HSP in de coalitie zat, red.)', vervolgt Bos zijn betoog. 'Maar de huidige gemeenteraad laat de teugels los en laat het gewoon gebeuren.'



Beschermd stadsgezicht of gemeentelijk monument

Bos heeft ook een oplossing om de sloop van het hotel en andere historische Scheveningse gebouwen van de sloophamer te redden. 'De gemeente kan regels stellen. Het bestemmingsplan veranderen, maak het beschermd stadsgezicht of een gemeentelijk monument. Of eis eerst een goed bouwplan.'

Maar, zo stelt Bos: 'Het college wil dat niet. Die gaan de projectontwikkelaars niet in de weg zitten. Er moet iets geregeld worden. Al dertig jaar wordt er op Scheveningen van alles verbouwd. Dat moet een keer stoppen. De oude architectuur die er nog is moeten we koesteren en behouden.'



'Geen commentaar, verwarring voorkomen'

Bewi Vastgoed wil tegenover Omroep West niet reageren op de sloopplannen voor Hotel Wilhelmina. 'We geven geen commentaar', laat een woordvoerder weten. 'Om verwarring te voorkomen. We willen niet dat onze woorden verdraaid worden.'

