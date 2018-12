'Bekendste kassenbouwer van Westland' en zanger Cees van der Kruijk (47) overleden

MONSTER - Cees van der Kruijk uit Monster, ook wel 'de bekendste kassenbouwer van het Westland' genoemd, is dinsdag op 47-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door het nummer 'Oeauw Kassenbouw' dat hij samen met Peter Kruithof maakte voor de Westlandse band Kromme Jongens. 'Dit komt hard aan', zegt Kruithof in een eerste reactie tegenover Omroep West.

Het nummer speelde een belangrijke rol tijdens de afscheidsconcerten van de band in 1997, in De Leuningjes in Poeldijk. Er werd tijdens het zingen zelfs een kleine kas gebouwd op het podium. Later werd die act herhaald in de musical over de Kromme Jongens, die in 2006/2007 in totaal bijna 27.000 bezoekers kon noteren.

In beide gevallen trad Van der Kruijk op als voorman van de kassenbouwers. 'Het hoogtepunt van de show', noemt Kruithof het nu. 'Dat sloeg zo verschrikkelijk aan, mede door zijn verschijning. Tijdens het nummer ging hij de kas beglazen. Levensgevaarlijk, maar wel spectaculair. Het was een ode aan de kassenbouw.'



'Het symbool van Westland'

Het overlijden van zijn kompaan overviel Kruithof. 'Heftig, ik ga er even voor zitten. Cees was voor mij het symbool van het Westland en met name de kassenbouw, maar ook gewoon een vriend. Een direct en sterk persoon. Hij deed alles niet een beetje, maar voluit. Vol passie, karakter en trots.'

Authentiek, zo typeert hij Van der Kruijk ook. 'Er was niks nep aan hem. Hij deed niet alsof hij kassenbouwer was, tot het laatst dééd hij het. En hij kon nog zingen ook. Cees was een beer van een vent, maar bij ons eindconcert stond hij gewoon te huilen. Zijn talent en uitstraling, daar kon je niet omheen.'

