Soap moet Den Haag op de kaart zetten in China

DEN HAAG - Een Chinese soap over Den Haag, het verslag van de CPC Loop op de Chinese televisie en Haagse vestigingen van electronicagigant Konka en logistiek bedrijf JCEX. Het zijn zomaar wat resultaten van de handelsmissie van wethouder Richard de Mos (Economie) naar China, nog voordat die goed en wel is begonnen.

De Mos is tot zaterdag 8 december in China om de lokale Haagse economie met Chinese hulp een boost te geven. Met miljoenenstad Shenzhen worden afspraken gemaakt om toeristen naar de hofstad te lokken. Shanghai gaat met Den Haag samenwerken bij het organiseren van congressen.

En een tv-station in Zhejiang gaat de stad promoten middels een reallifesoap rond een Chinese familie die in Den Haag woont. Bovendien gaat het station dertig (Nederlands-)Chinese en deelnemers aan de CPC Loop volgen.



Tientallen banen voor Den Haag

'We laten steeds zien dat we trots zijn op onze stad. Dat is hier erg belangrijk', zegt wethouder De Mos. Hij is tevreden met het resultaat van zijn reis, die tientallen banen voor Den Haag moet opleveren.

'We vertellen continu wat we allemaal in huis hebben: van de regering tot het Koninklijk Huis en van het Vredespaleis tot het Mauritshuis. Chinezen vinden dat maar wat interessant, blijkt tijdens ieder gesprek.' Vrijdag gaat de delegatie op de thee bij United Vansen, eigenaar van voetbalclub ADO Den Haag.

