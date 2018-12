Burgemeester Krikke houdt vertrouwen in nieuwe vrijwilligersopzet oudjaar

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft nog altijd vertrouwen in de nieuwe manier van vrijwilligers werven voor de jaarwisseling. Een aantal politieke partijen vreest dat hierdoor onvoldoende vrijwilligers aangetrokken worden. Krikke deelt deze zorg niet en verwacht dat Hagenaars zich de komende weken zullen melden.

'Mensen zijn nu nog met Sinterklaas bezig', zei ze tijdens een debat in een commissievergadering van de gemeenteraad. De burgemeester kondigde eind september aan dat ze vrijwilligers die op oudjaarsnacht meehelpen om de straten veilig te houden, via een nieuwe methode wil werven. De afgelopen jaren zorgden onder andere wijk- en jongerenorganisaties, buurtkamers en moskeeën voor deze vrijwilligers.

Maar Krikke wil voortaan individuele Hagenaars benaderen. Dat zou volgens haar meer opleveren dan werven via organisaties. Vorige week berichtte Omroep West dat deze nieuwe methode zorgt voor verwarring. Nieuwe vrijwilligers weten niet waar ze zich moeten melden en organisaties die de afgelopen jaren vrijwilligers leverden' weten niet waar ze aan toe zijn.



Toch de straat op

Ook NIDA in de Haagse gemeenteraad krijgt deze signalen. 'Uit de berichten van Omroep West blijkt dat nieuwe vrijwilligers van het kastje naar de muur worden gestuurd', zei Cemil Yilmaz van NIDA in het debat. 'Daarnaast krijgen wij van ideële organisaties, religieuze organisaties, moskeeën en jongerenorganisaties dat een groot deel van hun vrijwilligers zich niet individueel maar juist via die eigen organisaties willen inzetten als vrijwilliger. Ook geven ze aan dat ze ondanks de directe werving en ondanks de mislukte werving, toch de straat op zullen gaan. Deze ontwikkelingen baren ons zorgen.'

Mikal Tseggai van de PvdA is eveneens bezorgd. Zij stelt voor om alsnog gebruik te maken van de organisaties en alle vrijwilligers een neutraal hesje te geven, dus niet een van hun eigen organisatie. 'Deze organisaties hebben een belangrijke rol bij het werven van vrijwilligers', stelde Tseggai. 'Mijn fractie is bang dat dit verloren gaat.'



Geen zorgen

Burgemeester Krikke maakt zich daar geen zorgen over. 'We zijn op 30 november begonnen met werven', zei ze. 'En dat is dezelfde periode als vorige jaren. Onze ervaring is dat mensen nu nog met Sinterklaas bezig zijn, daarna met de Kerst en pas daarna met de jaarwisseling. Als er verwarring is ontstaan, dan ben ik ervan overtuigd dat we die in de komende weken zullen wegnemen.'

Antwoord op de vraag van Yilmaz van NIDA hoeveel vrijwilligers ze verwacht te werven, gaf ze niet. 'Het gaat niet om de hoeveelheden, maar om het feit dat mensen zich inzetten voor hun buurt of wijk.' Dat verbaasde Yilmaz weer. 'Ik lees overal dat de vrijwilligers onmisbaar zijn en nu hoor ik dat het niet uitmaakt hoeveel het er zijn', merkte ze op. 'Ik wil wel goed geciteerd worden', reageerde Krikke. 'Ik heb niet gezegd dat het niet uitmaakt hoeveel mensen er zijn. Ik heb gezegd dat het niet gaat om de aantallen maar om het effect ervan.'

