'Red de orang-oetans, gebruik geen producten met palmolie'

DEN HAAG - Even boodschappen doen in Den Haag en ineens sta je oog in oog met een levensgrote orang-oetan. Geen echte, maar eentje van de Haagse Stichting JAAN (Jakarta Animal Aid Network). De aap adviseert het winkelend publiek producten zonder palmolie te kopen. Want voor palmolieplantages worden oerwouden gekapt, waardoor de leefomgeving van de zeldzame orang-oetans en andere dieren wordt verwoest.

Palmolie zit in veel producten, van babyvoeding en beleg tot make-up. Dus je moet goed op de etiketten van je boodschappen kijken, zegt Femke den Haas van Stichting JAAN, die opkomt voor de Orang Oetans in Indonesië.

De Haagse televisiepresentator Dennis Weening, ambassadeur van Stichting JAAN, laat zien welke producten uit de supermarkt goed zijn en welke fout. Hij heeft pindakaas van het huismerk van de Albert Heijn in zijn boodschappentas. In de pindakaas zit geen palmolie. Een pot Nutella, volgens Weening de lekkerste, blijkt wel palmolie als ingrediënt te hebben. Fout dus. 'We doen een oproep aan grote bedrijven zoals Unilever, om geen palmolie meer te gebruiken. Want hiervoor worden regenwouden gekapt en sterven de orang-oetans uit', zegt Weening.



Dam op Sumatra

De Orang Oetans worden niet alleen bedreigd door de bomenkap in het regenwoud, maar ook door projectontwikkelaars die dwars door het tropische bos wegen en dammen aanleggen.

Stichting JAAN probeert daarom ook de investeringen van de Bank of China in een hydrodam in het regenwoud van Batang Toru in Sumatra te stoppen. 'Een vorig jaar ontdekte orang-oetangsoort in dit bos zal de bouw van de hydrodam niet overleven', aldus Femke den Haas van Stichting JAAN.

De in Den Haag geboren, maar in Indonesië getogen Den Haag zet alle zeilen bij om wereldwijd aandacht te vragen voor de dieren in het regenwoud. 'De hydrodam is een onderdeel van het Chinese project The Belt and Road Initiative, een wegen- en spoorwegennetwerk dat de Chinezen over de hele wereld willen uitrollen. Het wordt gebracht als een groen en duurzaam project, maar ondertussen verwoesten ze regenwouden om hun wegen aan te leggen.'



Ontbossing voorkomen

Wat wij in Nederland kunnen doen om de ontbossing en de aanleg van hydrodammen en palmolieplantages te stoppen? Producten zonder palmolie kopen. En wie de strijd wil steunen tegen de hydrodam in Sumatra kan bijvoorbeeld op de site van Stichting-Jaan.nl kijken.

