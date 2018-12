Handbalsters met overtuigende zege op Kroatië naar tweede ronde EK

Maura Visser in actie op het EK tegen Kroatië. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - De Nederlandse handbalsters kunnen met vertrouwen de hoofdronde van het Europees kampioenschap in Frankrijk ingaan. De ploeg van de Haagse speelster Maura Visser en de Wateringse keepster Rinka Duijndam won ook de derde en laatste groepswedstrijd. Oranje rekende overtuigend af met het al uitgeschakelde Kroatië: 34-23.

Nederland wist vooraf al dat alleen de eer op het spel stond. Door de zeges op Hongarije en Spanje was het team al als groepswinnaar door naar de tweede ronde. Bondscoach Helle Thomsen koos er daarom voor de vaste basisspeelsters te sparen en de reserves een kans te geven wedstrijdritme op te doen.

Voor de EK-debutantes Delaila Amega en Merel Freriks was het een uitgelezen kans zich te laten zien en met name de 21-jarige Amega groeide uit tot een van de uitblinkers in de ploeg. Ze maakte acht doelpunten, Freriks scoorde vijf keer. Ook doelvrouw Duijndam kon zich enkele keren onderscheiden.

Groot, Abbingh en Dulfer niet in actie

Nycke Groot, Lois Abbingh en Kelly Dulfer, het trio dat Oranje in de pittige wedstrijden tegen Hongarije en Spanje aanvoerde, kwam tegen Kroatië helemaal niet in actie. Zij komen zondag weer aan bod, als het Nederlands team in de tweede ronde als eerste speelt tegen de winnaar van de groep met titelverdediger Noorwegen, Roemenië en Duitsland.

De vervangers deden het prima tegen Kroatië, dat een uitgebluste indruk maakte en sporadisch Nederland onder druk zette. De Oost-Europese ploeg had in ieder geval geen antwoord op de beweeglijke Amega, die vanuit alle standen wist te scoren en na afloop tot beste speelster van de wedstrijd werd uitgeroepen.



Wegvallen van Snelder en Broch

Freriks mocht voor het eerst haar kwaliteiten als cirkelspeelster laten zien. Ze is in de ploeg de enige specialiste op die plek na het wegvallen van Danick Snelder (blessure) uit Pijnacker en Yvette Broch (gestopt) uit Monster. De 20-jarige aanvalster wierp vijf keer op doel en alle vijf keer raak. Bij rust leidde Oranje al met 17-10 en in de tweede helft bouwde de ploeg gestaag verder aan een grotere voorsprong.

Laura van der Heijden passeerde de grens van zeshonderd doelpunten. De opbouwspeelster scoorde vier keer en bracht daarmee haar interlandtotaal op 601 treffers. Van der Heijden had 192 wedstrijden nodig voor de mijlpaal.

