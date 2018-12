Deel dit artikel:













West Wekker: Dag Sinterklaasje, hallo Kerst! Wham verveelt nooit met kerst | Foto: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! De Sint is vertrokken en dus kunnen we ons gaan focussen op de kerst. Wij zoeken voor je uit wat de kersttrends zijn van 2018. En verder: een bijzonder project van het Stanislascollege en het hoger beroep over de moord op Miriam Sharon gaat vandaag verder.

Wat je vandaag kunt verwachten:

De Sint heeft ons land weer verlaten en dus is het tijd om je kerstdecoratie van zolder te halen. Maar wat is dit jaar hip en happening op het gebied van kerstversiering en met welke items en accessoires ben je er weer helemaal bij deze kerst? Wij zoeken het vandaag voor je uit.

Het Stanislascollege opent vandaag ter ere van het 70-jarige bestaan in winkelcentrum 'In de Bogaard' een tijdelijke pop-up store. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar het project 'Bouwen in Ghana'. Naast vieren wil de school namelijk ook graag iets geven.

Het hoger beroep over de moord op Miriam Sharon gaat vandaag verder. De rechtbank vond vorig jaar dat er sprake was van een vooropgezet plan van verdachte Daniel E. om de Haagse te doden. De verdachte ging in hoger beroep. Tijdens de eerste zitting van het hoger beroep bleef Daniel E. volhouden dat hij Miriam niet kende.

Het weer: Een over het algemeen droge, maar bewolkte dag. De temperatuur ligt weer wat hoger, het wordt ongeveer twaalf graden.



Een over het algemeen droge, maar bewolkte dag. De temperatuur ligt weer wat hoger, het wordt ongeveer twaalf graden.

De 'Haagse pooier' hoort vandaag welke straf hij krijgt van de recht. Tegen de 37-jarige Hagenaar werd zeven jaar cel geëist vanwege mensenhandel. De man zou twee prostituees jarenlang keihard hebben laten werken en ze zelfs van eigendomstatoeages hebben voorzien.

Studentenhuisvester DUWO opent vandaag een complex met 58 studentenwoningen in Leiden. Deze ruime voornamelijk meerkamerwoningen voor studenten en promovendi staan op een bijzondere locatie aan de rand van het centrum: het terrein van De Meelfabriek.

Vanavond op TV West: Het Familiebedrijf

In de nieuwe serie 'Het Familiebedrijf' werpt Fred Zuiderwijk een blik in de woon- en werkkamer van Haagse en Scheveningse ondernemersfamilies zoals de familie Van Asselt ('t Goude Hooft), de familie Ludovici (De Waterreus), de familie Simonis (Simonis Vishandel) en de familie Hessing (Bakkerij Hessing). We volgen verschillende verhaallijnen en ontwikkelingen van zowel het gezin als het familiebedrijf in het heden en het verleden. En wat zijn de verhalen achter hun familiefoto's? Wie is de drijvende kracht van het familiebedrijf en hoe is het om deel uit te maken van een ondernemersfamilie?