Het was een heerlijk avondje, ook voor kledingverhuurder Hoppezak sinterklaasposter, foto omroep west

LEIDEN - Er wordt gepast en geschminkt, Pieten lopen te drentelen, een hulpsinterklaas strijkt over zijn witzilveren glooiende baard. Het was woensdagavond een drukte van belang in de nostalgische kledingverhuur winkel van de familie Hoppezak in Leiden. Want ook daar was het heerlijk avondje gekomen.

'Ik ben er klaar voor', zegt een hulpsint. 'Het zijn drukke tijden, we gaan nu eerst naar Wassenaar want daar gaan de grootste pakjes naartoe, dus het is fijn als we die alvast aan de kinderen kunnen geven.' Dat het drukke tijden zijn kan ook kledingverhuur Hoppezak bevestigen. 'We draaien overuren', zegt André Hoppezak, terwijl hij de laatste hand legt aan de wenkbrauwen van de hulpsint. 'Gek genoeg is het vooral al dit weekend erg druk geweest. Veel verenigingen en bedrijven hebben het kinderfeest in het weekend gevierd. Wat we vooral vandaag zien is dat de hulpsinterklazen en Pieten bij gezinnen langsgaan en vanmorgen waren dat natuurlijk de scholen.'

'Maillots van Piet kunnen nogal ruiken' Patricia de Vriend, werkzaam bij Hoppezak, staat met een strijkbout waar de stoom vanaf sist een kraag te strijken. 'Ik vind het een ontzettend leuke tijd, het is wel flink aanpoten.' En dat doet ze met plezier. 'Maar waar ik me niet echt op verheug is als de Pieten hun maillots komen terug brengen, want die ruiken niet al te fris soms. Die kunnen dan wel een goeie wasbeurt gebruiken’, zegt ze met een zure glimlach.