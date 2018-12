Bijenkorf in een nacht van Sint en Piet naar rendieren, lichtjes en de Kerstman

DEN HAAG - In een mum van tijd is de Bijenkorf in het centrum van Den Haag veranderd in een waar kerstparadijs. Alle Sinterklaas-spullen zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeruimd en vervangen door kerstbomen, kleurrijke versieringen, slingers en lampjes.

De hele nacht zijn medewerkers van de winkel bezig geweest om de oude versieringen weg te halen en de nieuwe terug te zetten en op te hangen. 'We hebben de vliegpieten gehad tot en met 5 december. Mensen komen er speciaal voor naar de winkel', zegt visual manager Sylvia Schutterop. 'De vliegpiet hangt in het midden van onze winkel. Het is een gouden Piet met een mooi kostuum aan.'

In het midden van de winkel staat nu een enorme boom van twaalf meter. 'Kerst is het mooiste project van het jaar. Er is heel veel samenwerking tussen allemaal teams.'



Spannend

Sylvia vond het wel spannend of alles binnen een nacht zou lukken. 'Je plant alles vooraf. Dat kun je tot in detail doen, maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Het moet allemaal meezitten.' Naast spannend was het vooral een leuke nacht. 'Het werk geeft zo veel energie. Mensen die moeten werken, druppelen nu langzaam binnen. Het is fantastisch om te zien wat die kerstsfeer met iedereen doet. Of je hier nou werkt, of de winkel bezoekt: je krijgt een gevoel van saamhorigheid.'

